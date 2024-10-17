Взрывы, выстрелы и различные травмы: как российские оккупанты гибнут на войне, — росСМИ

По словам журналистов, в рамках исследования учитывались погибшие на поле боя, а также на догоспитальном этапе эвакуации. Упоминаются травмы от ракет M30A1, которые сейчас используются Силами обороны.

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Почти 75% российских военных на войне погибают в результате взрывов. Об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на исследование "Военно-медицинского журнала".

Отметим, что эксперты напрямую не упоминали войну в Украине. Однако в материале говорится, что главной причиной гибели оккупантов в так называемом "современном вооруженном конфликте" стали взрывы.

Гибель российских солдат Фото: Верстка

В исследовании говорится, что учитывались погибшие на поле боя, а также на догоспитальном этапе эвакуации. Упоминаются травмы от ракет M30A1, которые сейчас используются ВСУ.

Сообщается, что на втором месте среди смертельных травм – огнестрельные ранения из стрелкового оружия. Так, от них погибают 14,7% российских военнослужащих. В большинстве случаев (83,7%) это одиночные ранения.

Кроме того, как сообщается, 4,3% смертей приходится на термические травмы, столько же – на тупые травмы.

Также, как говорится в материале, есть и случаи гибели от колото-резаных повреждений, асфиксии, утопления, отравления и обострившихся заболеваний – инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, геморрагического панкреонекроза и других.

В исследовании говорится, что больше всего поражений приходится на голову и грудь (52% и 48,5%, соответственно), а также на нижние конечности (35,7%).

Сообщается о росте смертности военных от сочетанных травм. Объясняется это увеличением мощности и поражающей способности используемого в "современном конфликте" оружия, в частности, ракет M30A1, выпущенных системой залпового огня HIMARS.

Ранее аналитики ISW сообщали, что россияне модернизировали "Шахеды", атакующие Украину. По словам украинского военного, мобильные подразделения ПВО также улучшили свое оборудование и тактику, чтобы бороться с "Шахедами".

Также Фокус писал, что россияне удерживали пленного солдата ВСУ в доме в Угледаре. Пленный боец ВСУ провел больше месяца в подвале дома в Угледаре. По его словам, мышь могла украсть последнее печенье, которое у него было.