Вибухи, постріли і різні травми: як російські окупанти гинуть на війні, — росЗМІ

За словами журналістів, у рамках дослідження враховували загиблих на полі бою, а також на догоспітальному етапі евакуації. Згадуються травми від ракет M30A1, які зараз використовуються Силами оборони.

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Майже 75% російських військових на війні гинуть унаслідок вибухів. Про це пише російське видання "Верстка" з посиланням на дослідження "Військово-медичного журналу".

Зазначимо, що експерти безпосередньо не згадували війну в Україні. Однак у матеріалі йдеться, що головною причиною загибелі окупантів у так званому "сучасному збройному конфлікті" стали вибухи.

Загибель російських солдатів Фото: Верстка

У дослідженні йдеться, що враховувалися загиблі на полі бою, а також на догоспітальному етапі евакуації. Згадуються травми від ракет M30A1, які зараз використовуються ЗСУ.

Повідомляється, що на другому місці серед смертельних травм — вогнепальні поранення зі стрілецької зброї. Так, від них гинуть 14,7% російських військовослужбовців. У більшості випадків (83,7%) це поодинокі поранення.

Крім того, як повідомляється, 4,3% смертей припадає на термічні травми, стільки ж — на тупі травми.

Також, як ідеться в матеріалі, є й випадки загибелі від колото-різаних ушкоджень, асфіксії, утоплення, отруєння та загострення захворювань — інфаркту міокарда, серцевої недостатності, геморагічного панкреонекрозу та інших.

У дослідженні йдеться про те, що найбільше уражень припадає на голову і груди (52% і 48,5%, відповідно), а також на нижні кінцівки (35,7%).

Повідомляється про зростання смертності військових від поєднаних травм. Пояснюється це збільшенням потужності та вражаючої здатності використовуваної в "сучасному конфлікті" зброї, зокрема, ракет M30A1, випущених системою залпового вогню HIMARS.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що росіяни модернізували "Шахеди", які атакують Україну. За словами українського військового, мобільні підрозділи ППО також поліпшили своє обладнання і тактику, щоб боротися з "Шахедами".

Також Фокус писав, що росіяни утримували полоненого солдата ЗСУ в будинку у Вугледарі. Полонений боєць ЗСУ провів понад місяць у підвалі будинку в Вугледарі. За його словами, миша могла вкрасти останнє печиво, яке у нього було.