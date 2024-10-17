На фоне расследования о связи с "ДНР": командира ТрО Салаватова отстранили, — командование

Сначала командование сообщило о том, что военный успешно прошел проверки контрразведки и полиграфа. Однако пост удалили, а в новом упоминания об этом уже отсутствовали.

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16 октября в СМИ опубликовали расследование о том, что командир 107-го отдельного батальона ТрО Сергей Салаватов связан с так называемой "ДНР", то есть временно оккупированной частью Донецкой области. 17 октября на это отреагировала пресс-служба Командования Сил территориальной обороны ВСУ.

В войске заверили, что не располагают информацией о причастности Салаватова к незаконным вооруженным формированиям. Однако в командовании сообщили, что направили запрос в "компетентные органы" с просьбой подтвердить или опровергнуть опубликованные журналистами данные.

"Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватова будет отстранен от исполнения обязанностей по должности. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", — добавила пресс-служба.

Публикация командования Сил ТрО от 17 октября Фото: Скриншот

Стоит отметить, что сначала пост в отношении Салаватова в соцсетях Сил ТрО "исчез". Однако вскоре был опубликован новый. Как показывает публикация в "РБК-Украина", текст был несколько изменен.

Как передавали в СМИ, в первой публикации также сообщалось, что старший лейтенант обратился в региональное управление Департамента военной контрразведки по Донецкой области, попросив проверить информацию о нем. Проверку провели, и данные о связи командира с "ДНР" не подтвердили.

"Никаких фактов, свидетельствующих о причастности или любом другом участии Сергея Салаватова в незаконных вооруженных формированиях, его сотрудничество с россиянами — обнаружено не было", — заверило командование.

Также говорилось, что сам Салаватов инициировал проверку на полиграфе, которая не выявила ничего незаконного в его действиях.

Что выяснили расследователи о Сергее Салаватове

В СМИ сообщили, что в 2014 году командир 107-го отдельного батальона ТрО Сергей Салаватов делал репосты из пророссийских и сепаратистских групп. Сам он объяснил, что публикации делала бывшая жена.

В расследовании говорится, что в 2014 году Салаватов неоднократно общался по телефону с работником так называемого "МВД ДНР", которого разыскивает СБУ. Кроме того, в его контактах нашли боевика из российского формирования "Русич" и участника "Общего собрания" в Краматорске.

Журналисты выяснили, что военный участвовал в "референдуме" и поддерживал позицию боевиков "ДНР". Его контакты были опубликованы в анкете, в которой говорилось о готовности участвовать в деятельности российских наемников.

Напомним, в НАБУ 17 октября сообщили, что нардеп получила подозрение в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен. По словам журналиста Олега Новикова, речь идет о депутате от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной.

В Офисе генпрокурора 17 октября заявили СМИ, что подозреваемого в педофилии работника Черкасской областной прокуратуры Сергея Гармаша арестовали на 60 суток. Его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса.