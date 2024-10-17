На тлі рослідування про зв'язок з "ДНР": командира ТрО Салаватова відсторонили, — командування

Спочатку командування повідомило про те, що військовий успішно пройшов перевірки контррозвідки та поліграфа. Однак пост видалили, а в новому згадки про це вже були відсутні.

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16 жовтня у ЗМІ опублікували розслідування про те, що командир 107-го окремого батальйону ТрО Сергій Салаватов пов’язаний з так званою "ДНР", тобто тимчасово окупованою частиною Донецької області. 17 жовтня на це відреагувала пресслужба Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

У війську запевнили, що не мають інформації про причетність Салаватова до незаконних збройних формувань. Однак у командуванні повідомили, що направили запит у "компетентні органи" з проханням підтвердити або спростувати опубліковані журналістами дані.

"Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою. За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення", — додала пресслужба.

Публікація командування Сил ТрО від 17 жовтня Фото: Скриншот

Варто зазначити, що спочатку пост стосовно Салаватова у соцмережах Сил ТрО "зник". Однак невдовзі був опублікований новий. Як показує публікація у "РБК-Україна", текст був дещо змінений.

Як передавали у ЗМІ, в першій публікації також повідомлялось, що старший лейтенант звернувся до регіонального управління Департаменту військової контррозвідки по Донецькій області, попросивши перевірити інформацію про нього. Перевірку провели і дані про зв’язок командира з "ДНР" не підтвердили.

"Жодних фактів, які б свідчили про причетність чи будь-яку іншу участь Сергія Салаватова в незаконних збройних формуваннях, його співпрацю з росіянами, виявлено не було", — запевнило командування.

Також йшлося, що сам Салаватов ініціював перевірку на поліграфі, яка не виявила нічого незаконного в його діях.

Що з’ясували розслідувачі про Сергія Салаватова

У ЗМІ повідомили, що у 2014 році командир 107-го окремого батальйону ТрО Сергій Салаватов робив репости з проросійських і сепаратистських груп. Сам він пояснив, що публікації робила колишня дружина.

У розслідуванні йдеться, що у 2014 році Салаватов неодноразово спілкувався телефоном із працівником так званого "МВС ДНР", якого розшукує СБУ. Окрім того, в його контактах знайшли бойовика із російського формування "Русич" та учасника "Загальних зборів" у Краматорську.

Журналісти з’ясували, що військовий брав участь у "референдумі" й підтримував позицію бойовиків "ДНР". Його контакти були опубліковані в анкеті, в якій йшлося про готовність брати участь в діяльності російських найманців.

Нагадаємо, у НАБУ 17 жовтня повідомили, що нардепка отримала підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Зі слів журналіста Олега Новікова, йдеться про депутатку від "Слуги Народу" Ірину Кормишкіну.

В Офісі генпрокурора 17 жовтня заявили ЗМІ, що підозрюваного у педофілії працівника Черкаської обласної прокуратури Сергія Гармаша заарештували на 60 діб. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.