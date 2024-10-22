Ночью "шахеды" атаковали частный сектор в Сумах: погибла почти целая семья (фото, видео)

Российский дрон ударил по частному дому, где спала семья. Погибли мать с ребенком и сестра отца.

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Ночью на 22 октября ВС РФ ударили БПЛА типа Shahed по частному жилому сектору в Сумах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Погибли гражданские люди.

Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что над регионом сбили 25 вражеских дронов.

"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются", — отметил он.

Мэр заявления, что в результате попадания ночью погибли три человека, среди них — один ребенок.

Впоследствии в ОВА уточнили, что в Сумской громаде был зафиксирован один взрыв беспилотника типа "Герань-2". Один человек получил ранения, повреждены два жилых дома.

В Сумской областной прокуратуре проинформировали, что проводится расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, 22 октября 2024 года около 00:02 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в г. Сумы. Средство поражения попало в частный дом, 50-летний мужчина получил ранения, его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли", — отметили в ведомстве.

Фото с места событий Фото: Сумская областная прокуратура Фото с места событий Фото: Сумская областная прокуратура

Местные жители рассказали корреспондентам "Суспільне", что отец выжил во время атаки, потому что вышел во двор. По информации соцсетей, в дом, где спала семья, было прямое попадание. Сестра же раненого жила отдельно во флигеле.

"Женщина была душевно больна, поэтому не смогла о себе позаботиться", — передали авторы контента.

Напомним, ночью на 22 октября в России также раздавались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожила 18 украинских дронов. В регионах зафиксировали пожары, в частности вспыхнули спиртзаводы.

Ночью на 21 октября ВС РФ атаковали Киевскую область, были повреждены дома и машины. Спасатели эвакуировали 43 жителей поселка Глеваха, один человек в Соломенском районе Киева получил ранения.