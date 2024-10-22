Вночі "шахеди" атакували приватний сектор у Сумах: загинула майже ціла сім'я (фото, відео)

Російський дрон вдарив по приватному будинку, де спала сім’я. Загинули мати з дитиною та сестра батька.

Related video

Вночі на 22 жовтня ЗС РФ вдарили БПЛА типу Shahed по приватному житловому сектору у Сумах. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Загинули цивільні люди.

Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що над регіоном збили 25 ворожих дронів.

"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку й об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються", — зазначив він.

Мер заяви, що внаслідок влучання вночі загинули три людини, серед них — одна дитина.

Згодом в ОВА уточнили, що у Сумській громаді був зафіксований один вибух безпілотника типу "Герань-2". Одна людина отримала поранення, пошкоджені два житлові будинки.

У Сумській обласній прокуратурі проінформували, що проводиться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, 22 жовтня 2024 року близько 00:02 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником житловий квартал у м. Суми. Засіб ураження влучив у приватний будинок, 50-річний чоловік отримав поранення, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули", — зазначили у відомстві.

Фото з місця подій Фото: Сумська обласна прокуратура Фото з місця подій Фото: Сумська обласна прокуратура

Місцеві жителі розповіли кореспондентам "Суспільного", що батько вижив під час атаки, адже вийшов у двір. За інформацією соцмереж, у будинок, де спала сім’я, було пряме влучання. Сестра ж пораненого жила окремо у флігелі.

"Жінка була душевно хвора, тому не змогла дати собі ради", — передали автори контенту.

Нагадаємо, вночі на 22 жовтня у Росії також лунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що ППО знищила 18 українських дронів. У регіонах зафіксували пожежі, зокрема спалахнули спиртозаводи.

Вночі на 21 жовтня ЗС РФ атакували Київську область, були пошкоджені будинки та машини. Рятувальники евакуювали 43 мешканців селища Глеваха, один чоловік у Солом’янському районі Києві отримав поранення.