Кремль перенес "дедлайн" для ВС РФ на одном из направлений: детали от ОТГ "Северск" (видео)

Представитель командования Вадим Мысник отметил, что в стране-агрессоре замечают неспособность армии выполнить поставленную задачу. Однако, по его словам, враг подтягивает штурмовые подразделения.

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Президент РФ Владимир Путин установил новые сроки, в которые его армия должна вытеснить ВСУ из Курской области. Об этом в эфире телемарафона 23 октября рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Вадим Мысник о новом "дедлайне" — с 4:28

По его словам, информация в СМИ о "дедлайне" 1 февраля 2025 года может быть распространена для того, чтобы украинские силы "расслабились в каком-то смысле". Поэтому, как объяснил Мысник, военные на это не обращают внимания.

"У нас есть данные разведки. Мы видим, кто против нас воюет, какие силы враг перебрасывает. Поэтому соответствующие контрдействия и проводим, чтобы продолжать Курскую операцию, держать эти территории, наносить врагу эти удары и уничтожать его здесь", — подчеркнул представитель командования.

Однако он подтвердил, что россияне пытаются вытеснить противника со своих территорий.

"Их дедлайны сначала считались днями, потом неделями, месяцами... Сейчас уже они сразу на конец зимы перебросили", — подчеркнул Мысник.

По его оценке, в РФ уже видят, что у их сил "ничего не получится".

"Их дерзкие, объявленные их пропагандой, контрнаступления, когда они уже там и Суджу в окружение взяли и т. д. — оно все не работает", — добавил спикер.

Он сообщил, что враг перебрасывает десантные подразделения и морскую пехоту, то есть готовится к штурмам. Также фиксируют немало военной техники. Однако учитывая погоду активность наступательных действий, вероятно, все же будет снижаться.

Напомним, в Forbes сообщили, что украинские морпехи отомстили бригаде ВС РФ за расстрел своих побратимов. Бой состоялся на хуторе Зеленый Шлях в Курской области.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что до конца октября Россия планирует перебросить на Курское направление 2600 северокорейских бойцов. Он раскрыл детали соглашения страны-агрессора с КНДР.