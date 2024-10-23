Кремль переніс "дедлайн" для ЗС РФ на одному з напрямків: деталі від ОТУ "Сіверськ" (відео)

Представник командування Вадим Мисник наголосив, що у країні-агресорці помічають нездатність армії виконати поставлене завдання. Однак, з його слів, ворог підтягує штурмові підрозділи.

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Президент РФ Володимир Путін встановив нові терміни, в які його армія має витіснити ЗСУ з Курської області. Про це в ефірі телемарафону 23 жовтня розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Вадим Мисник про новий "дедлайн" — з 4:28

З його слів, інформація у ЗМІ про "дедлайн" 1 лютого 2025 року може бути поширена для того, щоб українські сили "розслабилися у якомусь сенсі". Тож, як пояснив Мисник, військові на це не зважають.

"У нас є дані розвідки. Ми бачимо, хто проти нас воює, які сили ворог перекидає. Отже, відповідні контрдії й проводимо, щоб продовжувати Курську операцію, тримати ці території, завдавати ворогу цих ударів і нищити його тут", — наголосив представник командування.

Однак він підтвердив, що росіяни намагаються витіснити противника зі своїх територій.

"Їхні дедлайни спочатку рахувалися днями, потім тижнями, місяцями… Зараз вже вони одразу на кінець зими перекинули", — зауважив Мисник.

За його оцінкою, у РФ вже бачать, що в їхніх сил "нічого не вийде".

"Їхні зухвалі, оголошені їхньою пропагандою, контрнаступи, коли вони вже там і Суджу в оточення взяли тощо — воно все не працює", — додав речник.

Він повідомив, що ворог перекидає десантні підрозділи та морську піхоту, тобто готується до штурмів. Також фіксують немало військової техніки. Однак, з огляду на погоду, активність наступальних дій, ймовірно, все ж буде знижуватись.

Нагадаємо, у Forbes повідомили, що українські морпіхи помстилися бригаді ЗС РФ за розстріл своїх побратимів. Бій відбувся на хуторі Зелений Шлях у Курській області.

Голова ГУР Кирило Буданов розповів, що до кінця жовтня Росія планує перекинути на Курський напрямок 2 600 північнокорейських бійців. Він розкрив деталі угоди країни-агресорки з КНДР.