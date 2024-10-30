"Законная военная цель РФ": на заводе Rheinmetall отреагировали на угрозы Кремля

В концерне отметили, что это уже не первая такая угроза со стороны представителей РФ.

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Военный завод немецкого концерна Rheinmetall заявил, что их мощности в Украине хорошо защищены. Об этом пишет "Голос Америки".

Такое заявление в Rheinmetall сделали на фоне угроз пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, что Россия будет считать завод "законной военной целью РФ". В концерне заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы.

Строительство заводов Rheinmetall: что известно

Глава немецкого концерна Армин Паппергер отмечал, что первый завод намерен выпустить партию БМП Lynx из десяти машин до конца года.

"Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки", — отметил он.

Завод также предоставляет услуги по техническому обслуживанию, обеспечивая поддержку как пехотных, так и бронетанковых частей.

Напомним, что 26 октября стало известно об открытии первого завода Rheinmetall. Он обслуживает боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. В России уже отреагировали: в частности, заместитель секретаря Совета безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что "ожидает праздничного российского салюта", намекая на возможный удар.

Через некоторое время прокомментировал сообщение о запуске в Украине завода немецкого концерна пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Чиновник назвал его "законной военной целью РФ".