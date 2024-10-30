"Законна військова ціль РФ": на заводі Rheinmetall відреагували на погрози Кремля

В концерні зазначили, що це вже не перша така погроза з боку представників РФ.

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Військовий завод німецького концерну Rheinmetall заявив, що їх потужності в Україні добре захищені. Про це пише "Голос Америки".

Таку заяву у Rheinmetall зробили на тлі погроз прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, що Росія буде вважати завод "законною військовою ціллю РФ". В концерні заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви.

Будівництво заводів Rheinmetall: що відомо

Глава німецького концерну Армін Паппергер зазначав, що перший завод має намір випустити партію БМП Lynx з десяти машин до кінця року.

"Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки", — зазначив він.

Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.

Нагадаємо, що 26 жовтня стало відомо про відкриття першого заводу Rheinmetall. Він обслуговує бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. В Росії вже відреагували: зокрема, заступник секретаря Ради безпеки Росії й експрезидент РФ Дмитро Медведєв зазначив, шо "очікує святкового російського салюту", натякаючи на можливий удар.

Через деякий час прокоментував повідомлення про запуск в Україні заводу німецького концерну ы прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Чиновник назвав його "законною військовою ціллю РФ".