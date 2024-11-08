Британские войска в Украине и 1000 км буферной зоны: СМИ рассказали о военном плане Трампа

По словам журналистов, план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, а также согласие Киева не вступать в НАТО на протяжении 20 лет.

Британские войска могут быть дислоцированы в Украине для обеспечения 1000-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны. Эти подробности появились после победы американского президента на выборах и телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет The Sun.

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Такой план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, а также согласие Киева не вступать в НАТО на протяжении 20 лет. Взамен США продолжат вооружать Украину до зубов, чтобы не допустить повторного вторжения Путина, отмечают авторы публикации.

Но США не планируют отправлять войска для обеспечения буферной зоны и не будут финансировать эту миссию.

Представители команды Трампа сообщили The Wall Street Journal, что могут проводить обучение и другую поддержку, но оружие уже будет европейским.

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы", — сообщало издание.

План появился после того, как президент России Владимир Путин поздравил Трампа с его исторической победой на выборах и заявил, что Москва готова вести переговоры по урегулированию конфликта.

В комментарии The Telegraph британский политик Джордж Осборн сказал, что для Великобритании нереально поддержать Украину без поддержки США.

"Думаю, совершенно нереально допускать, что Европа в одиночку, в том числе с Великобританией, может поддерживать Украину без поддержки Соединенных Штатов, даже когда Джо Байден спешит перед своим уходом потратить 61 миллиард долларов, за которые Конгресс недавно проголосовал в поддержку американской помощи Украине", — сообщил Осборн.

Напомним, что в Китае показали 10-тонный реактивный дрон, способный запускать рои БПЛА.

Также сообщалось, что американцы исправили один "пробел" в системе Patriot.