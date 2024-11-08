Британські війська в Україні та 1000 км буферної зони: ЗМІ розповіли про військовий план Трампа

За словами журналістів, план передбачає створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, а також згоду Києва не вступати в НАТО протягом 20 років.

Британські війська можуть бути дислоковані в Україні для забезпечення 1000-кілометрової буферної зони безпеки в межах плану Дональда Трампа щодо припинення війни. Ці подробиці з'явилися після перемоги американського президента на виборах і телефонного дзвінка президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише The Sun.

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Такий план передбачає створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, а також згоду Києва не вступати в НАТО протягом 20 років. Натомість США продовжать озброювати Україну до зубів, щоб не допустити повторного вторгнення Путіна, зазначають автори публікації.

Але США не планують відправляти війська для забезпечення буферної зони та не фінансуватимуть цю місію. Представники команди Трампа повідомили The Wall Street Journal, що можуть проводити навчання та іншу підтримку, але зброя вже буде європейською.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи", — повідомляло видання.

План з'явився після того, як президент Росії Володимир Путін привітав Трампа з його історичною перемогою на виборах і заявив, що Москва готова вести переговори щодо врегулювання конфлікту.

У коментарі The Telegraph британський політик Джордж Осборн сказав, що для Великої Британії нереально підтримати Україну без підтримки США.

"Думаю, абсолютно нереально припускати, що Європа поодинці, зокрема з Великою Британією, може підтримувати Україну без підтримки Сполучених Штатів, навіть коли Джо Байден поспішає перед своїм відходом витратити 61 мільярд доларів, за які Конгрес нещодавно проголосував на підтримку американської допомоги Україні", — повідомив Осборн.

Нагадаємо, що в Китаї показали 10-тонний реактивний дрон, здатний запускати рої БПЛА.

Також повідомлялося, що американці виправили одну "прогалину" в системі Patriot.