В росСМИ сообщили, что в доме "все порублено" и "перевернуто". В беспорядке обвинили украинские войска, но выяснился один нюанс.

Российская пропаганда проговорилась о преступлениях ВС РФ на собственной территории. Об этом 12 ноября сообщили в Центре противодействия дезинформации, образованном СНБО.

"Главное государственное пропагандистское информагентство России ТАСС выпустило новость о разграбленных домах в поселке Глушково Курской области. Казалось бы, обычная новость роспропаганды о "зверствах ВСУ в Курской области". Но украинских военных в этом поселке никогда не было", — отметили в ЦПД.

Новость ТАСС до редактирования и реакция российского военкора Фото: ЦПД

Пресс-служба добавила, что ждет сообщения о разоблачении "агента украинских спецслужб" в редакции вражеского СМИ.

Глушково на карте боевых действий Фото: Deep State

Фокус нашел новость о вышеупомянутых "зверствах" на сайте ТАСС. Материал был опубликован 11 ноября и уже отредактирован. Упоминание о Глушкове журналисты вырезали.

По новой версии неназванная собеседница пожаловалась на "дома с абсолютно голыми стенами" уже в "одном из сел Глушковского района". Россиян до сих пор уверяют, что разграбили жилье бойцы ВСУ.

Уже отредактированная новость ТАСС Фото: Скриншот

Напомним, в ЦПД также сообщили, что украинские военные начали получать письма с советами, как сбежать со службы. Инструкцию якобы разослала американская организация.

Украинские десантники признались, что оккупантам удалось не только их удивить, но и даже вызвать сочувствие. Вражеских штурмовиков назвали "типичными претендентами на Премию Дарвина".