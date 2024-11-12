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Воєнний фокус Російсько-українська війна Прорив кордону в Курській області

Росіяни поскаржились на розграбовані будинки у селі, в яке ЗСУ і не заходили

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Фото: Міноборони України | Ілюстративне фото

У росЗМІ повідомили, що в будинку "все порубано" та "перевернуто". У безладі звинуватили українські війська, але з’ясувався один нюанс.

Російська пропаганда проговорилась про злочини ЗС РФ на власній території. Про це 12 листопада повідомили у Центрі протидії дезінформації, утвореному РНБО.

"Головне державне пропагандистське інформагентство Росії ТАСС випустило новину про розграбовані домівки у селищі Глушкове Курської області. Здавалося б, звичайна новина роспропаганди про "звірства ЗСУ на Курщині". Але українських військових у цьому селищі ніколи не було", — зазначили у ЦПД.

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Новина ТАСС до редагування та реакція російського військкора
Фото: ЦПД

Пресслужба додала, що чекає на повідомлення про викриття "агента українських спецслужб" у редакції ворожого ЗМІ.

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Глушкове на мапі бойових дій
Фото: Deep State

Фокус знайшов новину про вищезгадані "звірства" на сайті ТАСС. Матеріал був опублікований 11 листопада і вже відредагований. Згадку про Глушкове журналісти вирізали.

За новою версією неназвана співрозмовниця поскаржилась на "будинки з абсолютно голими стінами" вже в "одному з сіл Глушківського району". Росіяни досі запевняють, що розграбували житло бійці ЗСУ.

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Вже відредагована новина ТАСС
Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ЦПД також повідомили, що українські військові почали отримувати листи з порадами, як втекти зі служби. Інструкцію нібито розіслала американська організація.

Українські десантники зізнались, що окупантам вдалося не лише їх здивувати, але й навіть викликати співчуття. Ворожих штурмовиків назвали "типовими претендентами на Премію Дарвіна".