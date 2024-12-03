В НАТО понимают, что мирную сделку скоро придется заключить: анализ Sky News

По словам генсека НАТО Марка Рютте, роль Альянса заключается в том, чтобы "обеспечить Украине все необходимое для того, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры".

Высокопоставленные представители НАТО считают, что мирное соглашение Украины и России маячит на горизонте. Об этом пишет Sky News.

Рютте заявил, что Украине не нужно больше новых идей в том, что касается того, как мог бы выглядеть мирный процесс.

По его словам, роль Альянса заключается в том, чтобы "обеспечить Украине все необходимое для того, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры".

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Он добавил, что мирные переговоры "могут начаться только тогда, когда Украина будет в сильной позиции".

Рютте также хочет видеть "больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс".

Британские журналисты отмечают, что в этом процессе намного больше нюансов, чем об этом говорят официальные лица.

"За кулисами происходит медленное, постепенное осознание того, что придется заключить сделку, какой бы неприятной она ни была", — отмечают авторы публикации. По словам журналистов, никто из высокопоставленных представителей мирового сообщества не считает реалистичным, что Россия просто так вернет все захваченные с 2022 года, или ранее, территории.

"Тогда возникает вопрос, что вы позволите России сохранить? Это просто территория, которую они захватили в 2014 году? Давайте будем честны, тогда не было особого международного возмущения… так что, возможно, это территория, которую они захватили в этом конфликте?" — отметил автор публикации.

Сколько территории Украины захватила Россия?

Под контролем России находится около 110 000 кв. км украинской территории, включая части четырех регионов, оккупированные в 2022 году, и Крым в 2014 году.

Журналисты считают, что в таких условиях любая сделка будет очень сложной. Это не просто вопрос нанесения полос флагов основных цветов на территории — это касается и серых областей, о которых следует вести переговоры.

"Главное — за кулисами [растет] понимание того, что сделку придется заключать — и для некоторых в Украине это может быть очень болезненная сделка", — считает издание.

Напомним, что для восполнения потерь в РФ в течение года контрактникам повысили выплаты в 5 раз.

Также сообщалось, что Украина отвергает любые гарантии, альтернативные членству в НАТО. Такое заявление сделал МИД Украины 3 декабря.