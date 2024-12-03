У НАТО розуміють, що мирну угоду скоро доведеться укласти: аналіз Sky News

За словами генсека НАТО Марка Рютте, роль Альянсу полягає в тому, щоб "забезпечити Україні все необхідне для того, щоб зайняти сильну позицію, коли почнуться мирні переговори".

Високопоставлені представники НАТО вважають, що мирна угода України та Росії маячить на горизонті. Про це пише Sky News.

Рютте заявив, що Україні не потрібно більше нових ідей у тому, що стосується того, який вигляд міг би мати мирний процес. За його словами, роль Альянсу полягає в тому, щоб "забезпечити Україні все необхідне для того, щоб зайняти сильну позицію, коли почнуться мирні переговори".

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Він додав, що мирні переговори "можуть початися тільки тоді, коли Україна буде в сильній позиції".

Рютте також хоче бачити "більше військової допомоги й менше дискусій про те, який вигляд може мати мирний процес".

Британські журналісти зазначають, що в цьому процесі набагато більше нюансів, ніж про це говорять офіційні особи.

"За лаштунками відбувається повільне, поступове усвідомлення того, що доведеться укласти угоду, якою б неприємною вона не була", — зазначають автори публікації. За словами журналістів, ніхто з високопоставлених представників світової спільноти не вважає реалістичним, що Росія просто так поверне всі захоплені з 2022 року, або раніше, території.

"Тоді виникає питання, що ви дозволите Росії зберегти? Це просто територія, яку вони захопили у 2014 році? Давайте будемо чесні, тоді не було особливого міжнародного обурення... тож, можливо, це територія, яку вони захопили в цьому конфлікті?" — зазначив автор публікації.

Скільки території України захопила Росія?

Під контролем Росії перебуває близько 110 000 кв. км української території, включно з частинами чотирьох регіонів, окупованими 2022 року, і Кримом 2014 року.

Журналісти вважають, що в таких умовах будь-яка угода буде дуже складною. Це не просто питання нанесення смуг прапорів основних кольорів на території — це стосується і сірих областей, про які слід вести переговори.

"Головне — за лаштунками [зростає] розуміння того, що угоду доведеться укладати — і для декого в Україні це може бути дуже болюча угода", — вважає видання.

Нагадаємо, що для поповнення втрат у РФ протягом року контрактникам підвищили виплати в 5 разів.

Також повідомлялося, що Україна відкидає будь-які гарантії, альтернативні членству в НАТО. Таку заяву зробило МЗС України 3 грудня.