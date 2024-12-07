"Достанем их везде": морские дроны атаковали газовые вышки возле Крыма (видео)

Операцию провели бойцы одного из подразделений ВМСУ, в результате которой были уничтожены российские системы наблюдения, установленные на платформах.

Морские дроны Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) ударили по захваченным Российской Федерацией газовым платформам у побережья оккупированного Крымского полуострова в Черном море. Соответствующее видео опубликовал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа на своей странице в Facebook 7 декабря.

ВМС ВСУ ударили по газовым вышкам у побережья Крыма

Сообщается, что в результате атаки украинских беспилотников были уничтожены системы наблюдения российских военнослужащих, размещенные на оккупированных газовых платформах вблизи Крыма. Операцию провели бойцы одного из подразделений ВМС ВСУ.

На обнародованном видео можно увидеть серию атак на газовые вышки с последующими взрывами, снятые, в том числе, с воздуха.

"Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде", — написал Алексей Неижпапа.

Напомним, 29 ноября бойцы Главного управления разведки Министерства обороны атаковали в Крыму дорогостоящие радиолокационные комплексы "Каста-2Е2" и "Подлет".

Ранее, 27 ноября, партизаны "АТЕШ" также сообщили, что в оккупированном Крыму российские военные "сдали" координаты 4-х ЗРК в Сакском районе.