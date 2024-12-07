"Дістанемо їх скрізь": морські дрони атакували газові вишки біля Криму (відео)
Операцію провели бійці одного з підрозділів ВМСУ, внаслідок якої було знищено російські системи спостереження, встановлені на платформах.
Морські дрони Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) вдарили по захоплених Російською Федерацією газових платформах біля узбережжя окупованого Кримського півострова в Чорному морі. Відповідне відео опублікував командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа на своїй сторінці у Facebook 7 грудня.
Повідомляється, що внаслідок атаки українських безпілотників було знищено системи спостереження російських військовослужбовців, розміщені на окупованих газових платформах поблизу Криму. Операцію провели бійці одного з підрозділів ВМС ЗСУ.
На оприлюдненому відео можна побачити серію атак на газові вишки з подальшими вибухами, зняті, зокрема, з повітря.
"Окупанти не залишаться на нашій території — дістанемо їх скрізь", — написав Олексій Неїжпапа.
Нагадаємо, 29 листопада бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували в Криму дороговартісні радіолокаційні комплекси "Каста-2Е2" і "Підліт".
Раніше, 27 листопада, партизани "АТЕШ" також повідомили, що в окупованому Криму російські військові "здали" координати 4-х ЗРК у Сакському районі.