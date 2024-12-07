"Дістанемо їх скрізь": морські дрони атакували газові вишки біля Криму (відео)

Операцію провели бійці одного з підрозділів ВМСУ, внаслідок якої було знищено російські системи спостереження, встановлені на платформах.

Морські дрони Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) вдарили по захоплених Російською Федерацією газових платформах біля узбережжя окупованого Кримського півострова в Чорному морі. Відповідне відео опублікував командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа на своїй сторінці у Facebook 7 грудня.

ВМС ЗСУ вдарили по газових вишках біля узбережжя Криму

Повідомляється, що внаслідок атаки українських безпілотників було знищено системи спостереження російських військовослужбовців, розміщені на окупованих газових платформах поблизу Криму. Операцію провели бійці одного з підрозділів ВМС ЗСУ.

На оприлюдненому відео можна побачити серію атак на газові вишки з подальшими вибухами, зняті, зокрема, з повітря.

"Окупанти не залишаться на нашій території — дістанемо їх скрізь", — написав Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, 29 листопада бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували в Криму дороговартісні радіолокаційні комплекси "Каста-2Е2" і "Підліт".

Раніше, 27 листопада, партизани "АТЕШ" також повідомили, що в окупованому Криму російські військові "здали" координати 4-х ЗРК у Сакському районі.