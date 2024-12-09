Украинские танкисты рассказали, как ликвидировали генерала ВС РФ и его помощников (видео)

Ситуацию на Торецком направлении в армии оценивают как очень сложную. Враг непрерывно давит с начала осени, а его дроны угрожают защитникам и днем, и ночью.

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В городе Торецк в Донецкой области идут уличные бои, российские оккупанты привлекают бронетехнику — БТР и БМП. Однако большинство единиц превращают в металлолом еще на подходах. Деталями с поля боя в комментарии "ТСН" 9 декабря поделились танкисты 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

Ситуация на Торецком направлении

Вражеские БПЛА представляют опасность и днем, и ночью. Их пытаются обезвреживать с помощью средств РЭБ, однако в.и.о. командира танковой роты "Бах" взял за привычку всегда иметь при себе ружье.

Наводчик танка "Зверь" рассказал, что услышав взрыв через минуту-две после работы из техники, военные сначала подумали об атаке из артиллерии или САУ. Выяснилось, что обломками посекло деревья и вход в технику. Впоследствии неподалеку обнаружили остатки FPV-дрона.

Отмечается, с начала осени не было ни одного дня, когда бы ВС РФ не пытались наступать.

"Идет, например, одна-две коробки там, самокаты, пару мотоциклов, какие-то гольф-кары и так далее. Это не штурм, а они свою пехоту подбрасывают. А может быть, что те, кто там были уже спрятаны, россияне, сейчас подходят ближе", — рассказал "Бах".

Танкисты прикрывают пехоту и преимущественно стреляют с хорошо замаскированных закрытых позиций. Однако в армии отмечают, что Т-80 — это не артиллерия.

В целом ситуацию в районе Торецка определяют как очень сложную. Враг не собирается снижать интенсивность боев, но и двигаться вперед захватчикам не позволяют.

История "охоты" на серьезную цель

Экипаж панцерника 49 ОШБ составляют трое воинов. "Кибец" — бывший военнослужащий, которому пришлось снова надеть камуфляж. "Порох" — комбайнер, который никогда не представлял себя за рычагами бронетехники. "Зверь" — по образованию учитель начальных классов.

Они признаются, что уже чувствуют себя больше военными, чем гражданскими. В этом составе экипаж навел и выпустил по ВС РФ более 500 снарядов. Среди ликвидированной пехоты с бронетехникой есть серьезная цель.

"Зверь" вспомнил, что воины отработали, сделав примерно четыре выстрела, и спрятались. Когда танкисты зашли в блиндаж, им передали похвалу и неожиданную весть. Были ликвидированы российский генерал и его помощники.

Напомним, овчарка Белла помогла в спасении котов на Кураховском направлении.

В UA War Infographics сообщили, что в ноябре ВС РФ удалось установить рекорд с марта 2022 года. Врагу удалось всего за месяц захватить 725 квадратных километров украинских земель.