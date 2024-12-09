Українські танкісти розповіли, як "вполювали" генерала ЗС РФ і його помічників (відео)

Ситуацію на Торецькому напрямку у війську оцінюють як дуже складну. Ворог безперервно тисне з початку осені, а його дрони загрожують захисникам і вдень, і вночі.

Related video

У місті Торецьк у Донецькій області точаться вуличні бої, російські окупанти залучають бронетехніку — БТР й БМП. Однак більшість одиниць перетворюють на брухт ще на підходах. Деталями з поля бою у коментарі "ТСН" 9 грудня поділились танкісти 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Ситуація на Торецькому напрямку

Ворожі БПЛА становлять небезпеку і в день, і вночі. Їх намагаються знешкоджувати за допомогою засобів РЕБ, однак т.в.о. командира танкової роти "Бах" взяв за звичку завжди мати при собі рушницю.

Навідник танка "Звір" розповів, що почувши вибух через хвилину-дві після роботи з техніки, військові спочатку подумали про атаку з артилерії або САУ. З’ясувалось, що уламками посікло дерева й вхід у техніку. Згодом неподалік виявили залишки FPV-дрона.

Зазначається, з початку осені не було жодного дня, коли б ЗС РФ не намагались наступати.

"Іде, наприклад, одна-дві коробки там, самокати, пару мотоциклів, якісь гольф-кари й так далі. Це не штурм, а вони свою піхоту підкидують. А може буть, що ті, хто там були вже сховані, росіяни, зараз підходять ближче", — розповів "Бах".

Танкісти прикривають піхоту та переважно стріляють з добре замаскованих закритих позицій. Однак у війську наголошують, що Т-80 — то не артилерія.

Загалом ситуацію в районі Торецька окреслюють як дуже складну. Ворог не збирається знижувати інтенсивності боїв, але й рухатись вперед загарбникам не дозволяють.

Історія "полювання" на серйозну ціль

Екіпаж панцерника 49 ОШБ складають троє воїнів. "Кібець" — колишній військовослужбовець, якому довелося знову одягнути камуфляж. "Порох" — комбайнер, який ніколи не уявляв себе за важелями бронетехніки. "Звір" — за освітою вчитель початкових класів.

Вони зізнаються, що вже відчувають себе більше військовими, ніж цивільними. У цьому складі екіпаж навів і випустив по ЗС РФ понад 500 снарядів. Серед ліквідованої піхоти з бронетехнікою є серйозна ціль.

"Звір" згадав, що воїни відпрацювали, зробивши приблизно чотири постріли, та сховалися. Коли танкісти зайшли в бліндаж, їм передали похвалу та несподівану звістку. Були ліквідовані російський генерал та його помічники.

Нагадаємо, вівчарка Белла допомогла у порятунку котів на Курахівському напрямку.

В UA War Infographics повідомили, що у листопаді ЗС РФ вдалося встановити рекорд з березня 2022 року. Ворогу вдалося лише за місяць захопити 725 квадратних кілометрів українських земель.