"Молодежь боится": нардеп рассказал, кого чаще мобилизуют ТЦК в Украине (видео)

По словам парламентария Сергея Рахманина, десантно-штурмовые войска, морская пехота и механизированные мотопехотные бригады крайне нуждаются в молодых людях, однако ТЦК не могут мотивировать молодежь мобилизоваться.

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Молодые украинцы боятся мобилизации и избегают призыва, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки вместо того, чтобы работать над мотивированием молодежи, мобилизуют преимущественно мужчин старше 40 лет, сказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины от фракции "Голос" Сергей Рахманин в эфире Radio NV.

Нардеп Сергей Рахманин о проблемах мобилизации молодых людей — на видео с 5:40

По словам Рахманина, после принятия закона о снижении мобилизационного возраста до 25 лет темпы пополнения ВСУ значительно выросли, однако средний возраст бойцов не уменьшился.

"Молодые люди в основном не идут в Вооруженные силы, потому что боятся. У этих страхов есть объективные причины, есть субъективные. Люди недостаточно мотивированы, люди боятся получить серьезное ранение, люди боятся погибнуть, боятся, что их недостаточно научат и они превратятся в потенциальный груз-200 в первые недели или даже дни своего пребывания на линии боевого соприкосновения. Люди боятся попасть на неадекватных командиров", — отметил нардеп.

Он добавил, что структуры, которые отвечают за мобилизацию в Украине, не занимаются мотивированием молодежи, а полноценного, профессионального и эффективного рекрутинга в Украине сейчас нет.

"ТЦК формально выполняют свою роль — мобилизуют тех, до кого могут дотянуться. В основном это те же люди 42-45+. А молодежи как не было, так и нет", — сказал Рахманин.

Парламентарий отметил, что в молодых, способных выдерживать высокие нагрузки военнослужащих особенно нуждаются десантно-штурмовые войска, морская пехота и механизированные мотопехотные бригады, которые имеют наибольшие потери, потому что боевые действия ведут преимущественно именно они.

По словам Рахманина, в учебных центрах "человек 50+, который преодолевает полосу препятствий с полной выкладкой, это достаточно сложное зрелище".

"Те, кого не надо было мотивировать, кто хотел прийти в ТЦК сам — они уже пришли. Тех, которые не идут, надо мотивировать. Занимаются ли этим комплексно, системно — нет, не занимаются", — отметил депутат.

По его мнению, для эффективной мобилизации нужно привлекать психологов, социологов, пиарщиков и медийщиков.

"Разумеется, на это должна накладываться еще более интенсивная подготовка, профессиональная работа с личным составом, это все понятно. Но у нас сидят люди за столами, полковники с брюшками, ждут, что к ним придет молодежь подписывать контракт. Не придут", — сказал Сергей Рахманин.

Напомним, информагентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США 27 ноября сообщало, что американское правительство требует от Украины мобилизовать людей с 18 лет.

28 ноября спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что разговоры с партнерами по мобилизации обычно инициирует украинская сторона, и разговоры о снижении мобилизационного возраста ведутся, однако дискуссия не "напряженная". По словам Тихого, острее встает проблема вооружения новобранцев, потому что экипировки не хватает даже для уже призванных бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря также ответил на призывы США снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет и отметил, что "мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат".