"Молодь боїться": нардеп розповів, кого частіше мобілізують ТЦК в Україні (відео)

За словами парламентаря Сергія Рахманіна, десантно-штурмові війська, морська піхота та механізовані мотопіхотні бригади вкрай потребують молодих людей, однак ТЦК не можуть мотивувати молодь мобілізуватися.

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Молоді українці бояться мобілізації та уникають призову, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки замість того, щоб працювати над мотивуванням молоді, мобілізують переважно чоловіків, старших за 40 років, сказав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат України від фракції "Голос" Сергій Рахманін в ефірі Radio NV.

Нардеп Сергій Рахманін про проблеми мобілізації молодих людей — на відео з 5:40

За словами Рахманіна, після ухвалення закону про зниження мобілізаційного віку до 25 років темпи поповнення ЗСУ значно зросли, однак середній вік бійців не поменшав.

"Молоді люди переважно не йдуть до Збройних сил, тому що бояться. У цих страхів є об'єктивні причини, є суб'єктивні. Люди недостатньо мотивовані, люди бояться отримати серйозне поранення, люди бояться загинути, бояться, що їх недостатньо навчать і вони перетворяться на потенційний вантаж-200 у перші тижні чи навіть дні свого перебування на лінії бойового зіткнення. Люди бояться потрапити на неадекватних командирів", — зазначив нардеп.

Він додав, що структури, які відповідають за мобілізацію в Україні, не займаються мотивуванням молоді, а повноцінного, фахового, та ефективного рекрутингу в Україні зараз немає.

"ТЦК формально виконують свою роль — мобілізують тих, до кого можуть дотягнутися. Переважно це ті ж люди 42−45+. А молоді як не було, так і немає", — сказав Рахманін.

Парламентар зазначив, що молодих, здатних витримувати високі навантаження військовослужбовців особливо потребують десантно-штурмові війська, морська піхота та механізовані мотопіхотні бригади, які мають найбільші втрати, бо бойові дії ведуть переважно саме вони.

За словами Рахманіна, у навчальних центрах "людина 50+, яка долає смугу перешкод із повною викладкою, це достатньо складне видовище".

"Ті, кого не треба було мотивувати, хто хотів прийти в ТЦК сам — вони вже прийшли. Тих, які не йдуть, треба вмотивовувати. Чи займаються цим комплексно, системно — ні, не займаються", — зазначив депутат.

На його думку, для ефективної мобілізації потрібно залучати психологів, соціологів, піарників і медійників.

"Зрозуміло, на це має накладатись іще інтенсивніша підготовка, фахова робота з особовим складом, це все зрозуміло. Але в нас сидять люди за столами, полковники з черевцями, чекають, що до них прийде молодь підписувати контракт. Не прийдуть", — сказав Сергій Рахманін.

Нагадаємо, інформагентство Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США 27 листопада повідомляло, що американський уряд вимагає від України мобілізувати людей з 18 років.

28 листопада речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що розмови з партнерами щодо мобілізації зазвичай ініціює українська сторона, і розмови про зниження мобілізаційного віку ведуться, проте дискусія не "напружена". За словами Тихого, гостріше постає проблема озброєння новобранців, бо екіпірування не вистачає навіть для вже призваних бійців.

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня також відповів на заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років і зазначив, що "ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів".