Команду DeepState не мобилизуют: у Сырского отрицают конфликт с проектом, — Бутусов

По мнению журналиста, ОСУВ "Хортица" бросило тень на вполне достоверную карту DeepState. Корректным и цивилизованным решением ситуации была бы встреча обеих сторон.

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В Вооруженных силах Украины отрицают конфликт с DeepState и попытки ограничить работу канала. Об этом отметил украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов.

"Я связался с источником в руководстве ВСУ, и не под запись получил четкое заверение, что главнокомандующий ВСУ не имеет никакого отношения к истории с заявлением ОСУВ "Хортица", и ни о каких мерах для давления на DeepState речь не шла и не идет сейчас. По словам собеседника, ОСУВ "Хортица" должен пригласить на встречу коллектив DeepState по согласованию освещения обстановки на фронте", — рассказал он.

Юрий Бутусов отметил, что такая встреча будет признаком корректного и цивилизованного решения этой ситуации, которая бы пошла на пользу обеим сторонам. По словам журналиста, часто аналитики DeepState прогнозируют обстановку более точно, чем ОСУВ и такой диалог был бы полезным.

В общем военный корреспондент по факту конфликта с DeepState и сообщения об окружении в Макаровке отметил, что окружение войск на указанном участке отсутствует. По его мнению, публичный конфликт вызван некорректной фразой в заявлении ОСУВ "Хортица" на сообщения некоторых блогеров.

Журналист отметил, что DeepState — это проект онлайн карты боевых действий. Он который имеет важное значение для объективного информирования военнослужащих и общества относительно реальной обстановки на фронте. DeepState несколько дней назад отобразил на карте, что село Макаровка Донецкой области почти полностью окружено, при этом заявления и выводы с их стороны отсутствовали.

Тем временем ОСУВ "Хортица" сделало заявление о том, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времовском направлении не соответствует действительности. Юрий Бутусов добавил, что заявление ОСУВ стало ответом на публикацию в соцсетях сообщений об окружении подразделений ВСУ в селе Макаровка Донецкой области, которое было сделано другими блогерами на основании анализа карты DeepState. На ситуацию отреагировала также народный депутат Марьяна Безуглая.

По мнению военного корреспондента, отображение на карте DeepState почти полного окружения села Макаровка Донецкой области соответствует действительности. Он отметил, что украинские войска в селе Макаровка в окружение не попали.

"То есть DeepState не соврал, а ответственность сообщения об окружении войск несут совсем другие источники. В ОСУВ "Хортица" правы в том, что окружения наших войск в Макаровке на самом деле нет", — добавил он.

Военный корреспондент отметил, что ОСУВ "Хортица" под командованием генерала Гнатова не выдвинуло претензий именно к DeepState, но раскритиковало фактически данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях, "то есть заявило о ложности данных на карте канала". По мнению Бутусова, если бы ОСУ сделало корректно заявление об отсутствии окружения войск в Макаровке, то проблемы бы не возникло.

"А так ОСУВ, очевидно, бросило тень на вполне достоверную карту DeepState", — подытожил журналист.

Напомним, ранее в DeepState заявили о захвате российскими войсками Трудового и Успеновки, а также о создании так называемого "Успеновского мешка" в Покровском районе Донецкой области. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", которая отвечает за действия на Кураховском направлении, заявила, что информация об окружении не соответствует действительности.

Народный депутат Марьяна Безуглая 23 декабря заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский мог "начать наступление" на команду аналитиков DeepState, которая предоставляет украинцам сведения о ситуации на линии фронта.