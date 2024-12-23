Команду DeepState не мобілізують: у Сирського заперечили конфлікт з проєктом, — Бутусов

На думку журналіста, ОСУВ "Хортиця" кинуло тінь на цілком достовірну карту DeepState. Коректним та цивілізованим вирішенням ситуації була б зустріч обох сторін.

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В Збройних силах України заперечують конфлікт з DeepState та намагання обмежити роботу каналу. Про це зазначив український журналіст і військовий кореспондент Юрій Бутусов.

"Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії з заявою ОСУВ "Хортиця", і ні про які заходи для тиску на DeepState мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ "Хортиця" має запросити на зустріч колектив DeepState щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті", — розповів він.

Юрій Бутусов зазначив, що така зустріч буде ознакою коректного та цивілізованого вирішення цієї ситуації, яка б пішла на користь обом сторонам. За словами журналіста, часто аналітики DeepState прогнозують обстановку більш точно, ніж ОСУВ, і такий діалог був би корисним.

Загалом військовий кореспондент по факту конфлікту з DeepState та повідомлення про оточення у Макарівці зазначив, що оточення військ на вказаній ділянці відсутнє. На його думку, публічний конфлікт спричинений некоректною фразою у заяві ОСУВ "Хортиця" на дописи деяких блогерів.

Журналіст відмітив, що DeepState — це проєкт онлайн-карти бойових дій. Він має важливе значення для об'єктивного інформування військовослужбовців та суспільства щодо реальної обстановки на фронті. DeepState кілька днів тому відобразив на карті, що село Макарівка Донецької області майже повністю оточено, водночас заяви та висновки з їхнього боку були відсутні.

Тим часом ОСУВ "Хортиця" зробило заяву про те, що інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку не відповідає дійсності. Юрій Бутусов додав, що заява ОСУВ стала відповіддю на публікацію в соцмережах повідомлень про оточення підрозділів ЗСУ в селі Макарівка Донецької області, яке було зроблено іншими блогерами на підставі аналізу карти DeepState. На ситуацію відреагувала також народна депутатка Мар'яна Безугла.

На думку військового кореспондента, відображення на карті DeepState майже повного оточення села Макарівка Донецької області відповідає дійсності. Він зазначив, що українські війська у селі Макарівка в оточення не потрапили.

"Тобто DeepState не збрехав, а відповідальність повідомлення про оточення військ несуть зовсім інші джерела. В ОСУВ "Хортиця" праві в тому, що оточення наших військ у Макарівці насправді нема", — додав він.

Військовий кореспондент наголосив, що ОСУВ "Хортиця" під командуванням генерала Гнатова не висунуло претензій саме до DeepState, але розкритикувало фактично дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах, "тобто заявило про хибність даних на карті каналу". На думку Бутусова, якби ОСУ зробило коректно заяву про відсутність оточення військ у Макарівці, то проблеми б не виникло.

"А так ОСУВ, вочевидь, кинуло тінь на цілком достовірну карту DeepState", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше в DeepState заявили про захоплення російськими військами Трудового та Успенівки, а також про створення так званого "Успенівського мішка" в Покровському районі Донецької області. Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", яке відповідає за дії на Курахівському напрямку, заявило, що інформація про оточення не відповідає дійсності.

Народна депутатка Мар'яна Безугла 23 грудня заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський міг "почати наступ" на команду аналітиків DeepState, яка надає українцям відомості про ситуацію на лінії фронту.