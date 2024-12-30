"Любите Украину": украинский военный продекламировал знаменитое стихотворение после обмена (видео)
Стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину" 1944 года является одним из выдающихся стихотворений, которое включено в школьную программу.
Украинский военнослужащий, который вернулся домой после обмена пленными, прочитал отрывок из известного стихотворения "Любите Украину" украинского поэта Владимира Сосюры. Соответствующее видео было обнародовано Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Украинский защитник прочитал несколько строк из известного стихотворения.
В частности, украинский военнослужащий продекламировал следующие строки:
"Любите Украину, как солнце любите,
как ветер, и травы, и воды...
В час счастливый и в радости миг,
любите в час непогоды".
Также защитник Украины процитировал некоторые строки из других частей известной поэзии:
"в песне в каждой, в думе,
в детской улыбке, в девичьих глазах
и в знаменах багряном шуме...".
После прочитанных вслух строк на камеру, было заметно, что украинский военнослужащий трудно сдерживал эмоции на камеру.
Обмен военнопленными 30 декабря — что известно
Ранее Коордштаб сообщал, что в рамках обмена 30 декабря в Украину вернулись защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди освобожденных военнопленных — солдаты, сержанты, офицеры.
"Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", — прокомментировал освобождение украинских защитников президент Украины Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы освободить из российской неволи "каждого и каждую".
"Это наша цель. Мы никого не забываем", — заверил Зеленский, поблагодарив команду, которая работает над обменами пленными, и всех партнеров, которые помогают в этом, в частности Арабские Эмираты.
Напомним, Фокус сообщал, что в Украину вернули 187 военнопленных. Накануне Нового года из российского плена освободили почти 190 украинцев.
Также мы писали, что азовец "Калина" написал стихотворение о своих побратимах в российском плену. Поэзию Святослава Паламара о защитниках "Азовстали" написал, когда находился в Турции.