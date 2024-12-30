"Любіть Україну": український військовий продекламував знаменитий вірш після обміну (відео)

Вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну" 1944 року є однією з видатних поезій, яка включена до шкільної програми.

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Український військовослужбовець, який повернувся додому після обміну полоненими, прочитав уривок з відомого вірша "Любіть Україну" українського поета Володимира Сосюри. Відповідне відео було оприлюднене Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Український захисник прочитав кілька рядків з відомого вірша.

Зокрема, український військовослужбовець продекламував наступні рядки:

"Любіть Україну, як сонце любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди".

Також захисник України процитував деякі рядки з інших частин відомої поезії:

"у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, в дівочих очах

і в стягів багряному шумі…".

Після прочитаних вголос рядків на камеру, було помітно, що український військовослужбовець важко стримував емоції на камеру.

Обмін військовополоненими 30 грудня — що відомо

Раніше Коордштаб повідомляв, що в рамках обміну 30 грудня до України повернулися захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед звільнених військовополонених — солдати, сержанти, офіцери.

"Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі", — прокоментував звільнення українських захисників президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб звільнити з російської неволі "кожного й кожну".

"Це наша мета. Ми нікого не забуваємо", — запевнив Зеленський, подякувавши команді, яка працює над обмінами полоненими, та усім партнерам, які допомагають у цьому, зокрема Арабським Еміратам.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що до України повернули 187 військовополонених. Напередодні Нового року з російського полону звільнили майже 190 українців.

Також ми писали, що азовець "Калина" написав вірш про своїх побратимів у російському полоні. Поезію Святослава Паламара про захисників "Азовсталі" написав, коли перебував у Туреччині.