От удара РФ 1 января пострадали корпуса Верховной Рады, — Стефанчук (фото)

В корпусах Верховной Рады, пострадавших во время обстрела 1 января, обычно заседают комитеты парламента, сообщил спикер Руслан Стефанчук.

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Во время ночного удара ВС РФ по Киеву получили повреждения здания Верховной Рады Украины. Осколки стекла засыпали рабочие кабинеты, в которых могли работать люди, если бы обстрел состоялся в будний день. О последствиях российского удара рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук на странице Facebook.

Стефанчук назвал удар РФ "циничной атакой по центру Киева". Чиновник подтвердил, что враг попал по правительственному кварталу. Среди прочих, пострадали здания Верховной Рады, в которых работали народные депутаты — здесь заседали комитеты, а также размещались подразделения парламента, написал он. Также политик заверил, что делают максимальные усилия, чтобы "устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады Украины и ее органов".

На одной из фотографий, опубликованных Стефанчуком, увидим мурал с бойцом ВСУ Мациевским. 1 января рядом с муралом взорвалось российское средство поражения. В окнах пятиэтажного админкорпуса Рады побивало окна от первого до последнего этажа, свидетельствует изображение с места событий. Фокус писал, что гигантскую картину создал французский художник Кристиан Гуэми в апреле 2023 года после того, как стало известно о расстреле Мациевского.

Удар РФ 1 января — мурал с Мациевским до новогоднего обстрела Фото: Верховная Рада Удар РФ 1 января — мурал с Мациевским после новогоднего обстрела Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

На паре других фото видны окна одного из корпусов, которые выходят на соседнее разбитое здание с желтой штукатуркой. Ударная волна выбила стекла в кабинетах: острые осколки засыпали рабочие столы и пол. Кроме того, кое-где вынесло рамы.

Удар РФ 1 января — выбито оконное стекло в правительственном здании в Киеве Фото: Руслан Стефанчук / Facebook Удар РФ 1 января — выбитое стекло в правительственном здании в Киеве Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Кроме того, есть повреждения и в окнах, которые выходят на другое здание, показывают фото Стефанчука. Повреждения — аналогичные: выбитые стекла, сорванные жалюзи и шторы.

Удар РФ 1 января — как выглядит фасад правительственного здания в Киеве Фото: Руслан Стефанчук / Facebook Удар РФ 1 января — сорваны жалюзи в правительственном здании в Киеве Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Удар РФ 1 января — детали

Отметим, в ночь на 1 января ВС РФ запустили по Украине стаю дронов-камикадзе Shahed-136, а также авиационные ракеты, подтвердили в Воздушных силах ВСУ. В результате российского удара погибли два человека — супруги, проживавшие в центре Киева. Погибшие — доктор биологических наук Олеся Сокур и нейробиолог, доктор наук Игорь Зима. Среди домов, пострадавших от обстрела ВС РФ — здание Национального союза писателей Украины и Дом Совнаркома УССР 1941 года, здания Нацбанка.

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские "Шахеды" едва не попали по зданию офиса президента. При этом политик обвинила командование в том, что оно якобы ослабило мобильные огневые группы, которые охотятся на вражеские БПЛА, отправив их на фронт.

Напоминаем, 2 января украинский военных и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, благодаря какой новации "шахеды" смогли добраться до правительственного квартала.