Від удару РФ 1 січня постраждали корпуси Верховної Ради, — Стефанчук (фото)

В корпусах Верховної Ради, постраждалих під час обстрілу 1 січня, зазвичай засідають комітети парламенту, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

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Під час нічного удару ЗС РФ по Києві отримали пошкодження будівлі Верховної Ради України. Уламки скла засипали робочі кабінети, в яких могли працювати люди, якби обстріл відбувся у будній день. Про наслідки російського удару розповів спікер Ради Руслан Стефанчук на сторінці Facebook.

Стефанчук назвав удар РФ "цинічною атакою по центру Києва". Посадовець підтвердив, що ворог поцілив по урядовому кварталу. Серед інших, постраждали будівлі Верховної Ради, в яких працювали народні депутати — тут засідали комітети, а також розміщувались підрозділи парламенту, написав він. Також політик запевнив, що роблять максимальні зусилля, щоб "усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів".

На одній з фотографій, опублікованих Стефанчуком, побачимо мурал з бійцем ЗСУ Мацієвським. 1 січня поруч з муралом вибухнув російський засіб ураження. У вікнах п'ятиповерхового адмінкорпусу Ради побивало вікна від першого до останнього поверху, свідчить зображення з місця подій. Фокус писав, що гігантську картину створив французький художник Крістіан Гуемі у квітні 2023 після того, як стало відомо про розстріл Мацієвського.

Удар РФ 1 січня - мурал з Мацієвським до новорічного обстрілу Фото: Верховна Рада Удар РФ 1 січня - мурал з Мацієвським після новорічного обстрілу Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

На парі інших фото видно вікна одного з корпусів, які виходять на сусідню потрощену будівлю з жовтою штукатуркою. Ударна хвиля вибила скло у кабінетах: гострі уламки засипали робочі столи та підлогу. Крім того, подекуди винесло рами.

Удар РФ 1 січня - вибита шибка в урядовій будівлі в Києві Фото: Руслан Стефанчук / Facebook Удар РФ 1 січня - вибите скло в урядовій будівлі в Києві Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Крім того, є пошкодження і у вікнах, які виходять на іншу будівлю, показують фото Стефанчука. Пошкодження — аналогічні: вибите скло, зірвані жалюзі та штори.

Удар РФ 1 січня - як виглядає фасад урядової будівлі в Києві Фото: Руслан Стефанчук / Facebook Удар РФ 1 січня - зірвані жалюзі в урядовій будівлі в Києві Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Удар РФ 1 січня — деталі

Зазначимо, в ніч на 1 січня ЗС РФ запустили по Україні зграю дронів-камікадзе Shahed-136, а також авіаційні ракети, підтвердили в Повітряних силах ЗСУ. Внаслідок російського удару загинуло двоє людей — подружжя науковців, які проживали у центрі Києва. Загиблі — докторка біологічних наук Олеся Сокур Олеся Сокур та нейробіолог, доктор наук Ігор Зима. Серед будинків, які постраждали від обстрілу ЗС РФ — будівля Національної спілки письменників України та Будинок Раднаркому УРСР 1941 року, будівлі Нацбанку.

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що російські "Шахеди" ледь не влучили по будівлі офісу президента. При цьому політикиня звинуватила командування у тому, що воно начебто ослабило мобільні вогневі групи, які полюють на ворожі БПЛА, відправивши їх на фронт.

Нагадуємо, 2 січня український військових та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, завдяки якій новації "шахеди" змогли дістатись до урядового кварталу.