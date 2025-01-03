"Приезжал президент — и я начал ходить": Зеленский сказал, что боец выздоровел после разговора с ним

Президент Украины отметил, что парень стал на ноги прежде всего благодаря врачам, однако его этот момент вдохновил и растрогал.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский герой, который потерял из-за ранения способность ходить, снова стал на ноги после того, как они встретились в центре реабилитации. Эту историю президент рассказал в интервью для телемарафона "Единые новости" 2 января.

Владимир Зеленский рассказал историю о встрече с украинским бойцом в центре реабилитации. На видео с 58:45.

Интервьюеры попросили Владимира Зеленского рассказать историю, которая могла бы вдохновить украинцев на дальнейшую борьбу.

Президент ответил, что центр протезирования и реабилитации Superhumans Center перед интервью прислал ему фотографию бойца, который после ранения не мог ходить.

"Я с ним фотографировался. Он не ходил. Он работает над этим: был в больнице в США, и здесь ему помогали Superhumans. Мне просто пришло сообщение перед интервью, в котором он говорит: "Приезжал президент — и я начал ходить. Пусть чаще приезжает". Я считаю, конечно, что не от меня зависел этот результат, я уверен — от врачей, но момент приятный", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что для него эта история — о вере людей в себя.

"Я хочу всем пожелать: верьте в Украину и верьте в себя, в своих побратимов, в своих родных, близких. Мне кажется, все эти моменты — они от этой искры между людьми, от этой энергии, которая есть только в единстве. И я думаю, что это нас отличает от того нашествия, которое к нам пришло", — сказал президент.

Напомним, в интервью для телемарафона 2 января Владимир Зеленский также объяснил, как использует Курскую операцию в переговорах. По его словам, она является "очень сильным козырем" во время переговоров.

Кроме того, президент Украины рассказал, что РФ собиралась оккупировать три крупных города несколько месяцев назад, однако Силам обороны удалось сорвать эти операции.

После инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года Зеленский надеется встретиться с 47-м президентом США: будут говорить о завершении войны и гарантиях безопасности для Украины.