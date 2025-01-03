"Приїжджав президент — і я почав ходити": Зеленський сказав, що боєць одужав після розмови з ним

Президент України зазначив, що хлопець став на ноги насамперед завдяки лікарям, однак його цей момент надихнув і розчулив.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що український герой, який втратив через поранення здатність ходити, знову став на ноги після того, як вони зустрілися в центрі реабілітації. Цю історію президент розповів в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" 2 січня.

Володимир Зеленський розповів історію про зустріч з українським бійцем у центрі реабілітації. На відео з 58:45.

Інтерв'юери попросили Володимира Зеленського розповісти історію, яка могла б надихнути українців на подальшу боротьбу.

Президент відповів, що центр протезування та реабілітації Superhumans Center перед інтерв'ю надіслав йому світлину бійця, який після поранення не міг ходити.

"Я з ним фотографувався. Він не ходив. Він працює над цим: був у лікарні у США, і тут йому допомагали Superhumans. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю, в якому він каже: "Приїжджав президент — і я почав ходити. Хай частіше приїжджає". Я вважаю, звісно, що не від мене залежав цей результат, я впевнений — від лікарів, але момент приємний", — розповів Зеленський.

Він додав, що для нього ця історія — про віру людей у себе.

"Я хочу всім побажати: вірте в Україну і вірте в себе, у своїх побратимів, у своїх рідних, близьких. Мені здається, всі ці моменти — вони від цієї іскри між людьми, від цієї енергії, яка є тільки в єдності. І я думаю, що це нас відрізняє від тієї навали, яка до нас прийшла", — сказав президент.

Нагадаємо, в інтерв'ю для телемарафону 2 січня Володимир Зеленський також пояснив, як використовує Курську операцію у перемовинах. За його словами, вона є "дуже сильним козирем" під час переговорів.

Крім того, президент України розповів, що РФ збиралась окупувати три великих міста кілька місяців тому, проте Силам оборони вдалося зірвати ці операції.

Після інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року Зеленський сподівається зустрітися з 47-м президентом США: говоритимуть про завершення війни та гарантії безпеки для України.