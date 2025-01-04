Приказывал бить ракетами по Днепру и Кременчугу: ВСУ ликвидировали полковника Тимошина, — СМИ

Журналисты напомнили, что именно полковник Олег Тимошин был причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате которого погибли 22 человека.

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В результате удара, который 30 декабря 2024 года Вооруженные силы Украины нанесли по городу Льгов в Курской области, погиб командир 52 полка дальней авиации в Шайкове полковник Олег Тимошин. Об этом сообщил журналистский расследовательский проект Bihus.Info.

"В результате удара по Льгову на Курщине погиб полковник Тимошин. Именно он отдавал приказ ударить по жилому дому в Днепре", — говорится в сообщении.

Олег Тимошин

Журналисты также напомнили, что Тимошин причастен к:

ракетного удара по торговому центру в Кременчуге;

удара по городскому дому культуры в Харьковской области;

удара по многоэтажке в Одесской области.

Отметим, что пока ни в Генштабе, ни в Минобороны Украины, ни в ГУР МО не подтвердили ликвидацию полковника Тимошина.

Напомним, 14 января 2023 года спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что приказ обстрелять жилые массивы Днепра в этот же день отдал Олег Тимошин. В результате атаки 46 мирных жителей погибли, еще 79 — были травмированы.

31 декабря издание Forbes сообщило, что в Курской области Силы обороны нанесли удар по бункеру с солдатами.