Наказував бити ракетами по Дніпру та Кременчуку: ЗСУ ліквідували полковника Тімошина, — ЗМІ

Журналісти нагадали, що саме полковник Олег Тімошин був причетний до ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня 2022 року, внаслідок якого загинули 22 людини.

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Внаслідок удару, який 30 грудня 2024 Збройні сили України завдали по місту Льгов у Курській області, загинув командир 52 полку дальньої авіації в Шайкові полковник Олег Тімошин. Про це повідомив журналістський розслідувальний проєкт Bihus.Info.

"Внаслідок удару по Льгову на Курщині загинув полковник Тімошин. Саме він віддавав наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі", — йдеться у повідомленні.

Олег Тімошин

Журналісти також нагадали, що Тімошин причетний до:

ракетного удару по торговому центру у Кременчуці;

удару по міському будинку культури на Харківщині;

удару по багатоповерхівці на Одещині.

Зазначимо, що наразі ні в Генштабі, ні в Міноборони України, ні в ГУР МО не підтвердили ліквідацію полковника Тімошина.

Нагадаємо, 14 січня 2023 речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що наказ обстріляти житлові масиви Дніпра у цей же день віддав Олег Тімошин. Внаслідок атаки 46 мирних мешканців загинули, ще 79 — були травмовані.

31 грудня видання Forbes повідомило, що в Курській області Сили оборони завдали удару по бункеру із солдатами.