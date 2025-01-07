Продвижение российских войск в Украине резко замедлилось перед возвращением Трампа (инфографика)

По данным OSINT-проекта DeepState, после нескольких рекордных месяцев российские войска за неделю с 30 декабря по 5 января захватили 40,43 квадратных километра украинской территории.

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Российские продвижения в Украине за последнюю неделю резко замедлились до уровня, который в последний раз наблюдался в июле 2024 год. Об этом говорится в материале российского издания "Агентство".

Недавние темпы были самыми низкими за последние шесть месяцев, что, вероятно, беспокоит президента России Владимира Путина перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа, которое состоится 20 января.

Перспектива мирных переговоров или прекращения огня между Россией и Украиной набирает обороты — и обе страны стремятся усилить свои переговорные позиции перед инаугурацией, если эти переговоры начнутся.

После нескольких рекордных месяцев российские войска захватили 40,43 квадратных километра украинской территории за неделю с 30 декабря по 5 января, согласно данным OSINT-проекта DeepState.

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ВС РФ наступают в Харьковской и Донецкой областях: ВСУ потеряли три населенных пункта, — DeepState

Сообщается, что такая статистика указывает на самые медленные темпы продвижения России в Украине с июля. По данным исследования, с 15 по 21 июля российские войска захватили 32,8 кв. километра украинской территории.

Ссылаясь на данные DeepState, журналисты отметили, что Россия продвигалась только в южной части Донецкой области — к югу от Покровска, к северу от Очеретино, к югу и северу от Курахово и в самом Курахово.

Темпы продвижения российских войск

"В целом в декабре Россия сократила темпы наступления в Украине вдвое <…> За месяц российским военным удалось захватить 382 кв. км территории, тогда как в ноябре — 700 кв км. Темпы наступления России в декабре были самыми низкими с начала наступления ВСУ на Курскую область в августе", — говорится в публикации.

Также сообщается, что в Курской области за последнюю неделю положение, согласно данным DeepState, не изменилась: ВСУ по-прежнему контролируют 493,3 кв. км территории, а 166,6 кв. км — в "серой зоне". Но в этих подсчетах не учитывается наступление ВСУ, начавшееся в воскресенье, 5 января. По информации OSINT-аналитика с ником Def Mon, ВСУ удалось продвинуться примерно на 2,7 км вглубь территории РФ.

Напомним, что Силы обороны Украины получили речные дроны Black Widow 2.

Ранее сообщалось, что в Украине появится рейтинг командиров.