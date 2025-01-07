Просування російських військ в Україні різко сповільнилося перед поверненням Трампа (інфографіка)

За даними OSINT-проєкту DeepState, після кількох рекордних місяців російські війська за тиждень із 30 грудня до 5 січня захопили 40,43 кв. кілометрів української території.

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Російські просування в Україні за останній тиждень різко сповільнилися до рівня, який востаннє спостерігався в липні 2024 року. Про це йдеться в матеріалі російського видання "Агентство".

Нещодавні темпи були найнижчими за останні шість місяців, що, ймовірно, турбує президента Росії Володимира Путіна перед поверненням у Білий дім Дональда Трампа, яке відбудеться 20 січня.

Перспектива мирних переговорів або припинення вогню між Росією та Україною набирає обертів — і обидві країни прагнуть посилити свої переговорні позиції перед інавгурацією, якщо ці переговори почнуться.

Після кількох рекордних місяців російські війська захопили 40,43 кв. кілометрів української території за тиждень із 30 грудня до 5 січня, згідно з даними OSINT-проєкту DeepState.

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Повідомляється, що така статистика вказує на найповільніші темпи просування Росії в Україні з липня. За даними дослідження, з 15 по 21 липня російські війська захопили 32,8 кв. кілометра української території.

Посилаючись на дані DeepState, журналісти зазначили, що Росія просувалася тільки в південній частині Донецької області — на південь від Покровська, на північ від Очеретиного, на південь і північ від Курахового і в самому Кураховому.

Темпи просування російських військ

"Загалом у грудні Росія скоротила темпи наступу в Україні вдвічі <...> За місяць російським військовим вдалося захопити 382 кв. км території, тоді як у листопаді — 700 кв. км. Темпи наступу Росії в грудні були найнижчими з початку наступу ЗСУ на Курську область у серпні", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що в Курській області за останній тиждень становище, згідно з даними DeepState, не змінилося: ЗСУ, як і раніше, контролюють 493,3 кв. км території, а 166,6 кв. км — у "сірій зоні". Але в цих підрахунках не враховується наступ ЗСУ, що почався в неділю, 5 січня. За інформацією OSINT-аналітика з ніком Def Mon, ЗСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб території РФ.

Нагадаємо, що Сили оборони України отримали річкові дрони Black Widow 2.

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