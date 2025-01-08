ВС РФ захватили Кураховскую ТЭС, под Курском отбили 7 кв. км: детали от DeepState (карты)
Российские войска имеют успехи на пяти направлениях на востоке Украины, свидетельствуют данные аналитиков. Противнику удалось подвинуть украинцев в двух точках под Курском.
ВС РФ продолжают давить на украинские позиции на Донбассе, двигаясь к крайним западным и северным окраинам Торецка. Кроме того, враг продвинулся на юг от Покровска и получил новые территории под Курахово. Также есть изменения фронта в Курской области. О действиях россиян возле девяти населенных пунктов в Донецкой области и о ситуации на 7 кв. км Курской области говорится в заметке аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале.
Наступление РФ — детали событий 8 января
Торецкое направление. В Торецке ВС РФ продолжают проникать во все новые жилые кварталы. Согласно данным аналитиков, враг продвинулся на два квартала (на 200 м) в сторону западных окраин и еще на столько же — в сторону северных. Ориентировочно, ВСУ контролируют половину населенного пункта: преимущественно, северную часть, показывает карта.
Покровское направление. На данном направлении ВС РФ имеют успехи в двух точках — возле Нововасильевки (движутся в сторону дороги Е50 на Павлоград и Днепр), возле Славянки (ближе к Курахово, расположенного южнее).
Кураховское направление. Между тем врагу удалось оккупировать Кураховскую ТЭС, показали аналитики на карте боевых действий. Красным обозначен участок, который еще сутки назад контролировался ВСУ. Вероятно, ВС РФ прошли еще 2 км вдоль водохранилища. В то же время, и дальше видно территорию, которая охватывается с севера и юга российскими войсками, но на ней все еще находятся украинские подразделения, свидетельствуют данные DeepState.
Кроме того, есть определенные изменения к югу от Курахово возле села Янтарное. На карте заметно небольшое движение фронта рядом с этим селом — еще 400 м вдоль местных прудов.
Купянское направление. На отрезке фронта в Харьковской области есть незначительное продвижение ВС РФ возле села Двуречное. Расстояние, которое удалось пройти врагу — до 1 км.
Времовское направление. Аналитики показали на карте, что ВС РФ расширили плацдарм возле Нескучного. Других изменений на данном направлении проект DeepState не показал.
Курское направление. Проект DeepState показал движение линии фронта рядом с Суджей в Курской области. Одни изменения произошли к северо-западу от города — рядом с селами Новая Сорочина и Малая Локня. Ориентировочно, видим продвижение россиян на 2 км и взятие под контроль 5 кв. м территории. Также аналитики написали, что уточняют ситуацию к востоку от Суджи возле села Махновка: в данной точке видны изменения на 2 кв. км.
Командование ВСУ о Донбассе и Курске
В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 22:00 7 января, не сообщалось о потере Кураховской ТЭС. Также в отчете не говорилось об изменениях в Курской области. Командование сообщило, что больше всего атак ВС РФ состоялось под Покровском (38 шт.), Временкой (20 шт.), Курахово (17).
Отметим, издание Forbes рассказало детали боевых действий в Курской области. В статье проанализировали бой с помощью БТР Stryker, во время которого в качестве оружия использовали колеса, а не боекомплект.
Напоминаем, 7 января аналитики DeepState сообщили об оккупации трех населенных пунктов на Донбассе.