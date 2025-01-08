ВС РФ захватили Кураховскую ТЭС, под Курском отбили 7 кв. км: детали от DeepState (карты)

Российские войска имеют успехи на пяти направлениях на востоке Украины, свидетельствуют данные аналитиков. Противнику удалось подвинуть украинцев в двух точках под Курском.

Related video

ВС РФ продолжают давить на украинские позиции на Донбассе, двигаясь к крайним западным и северным окраинам Торецка. Кроме того, враг продвинулся на юг от Покровска и получил новые территории под Курахово. Также есть изменения фронта в Курской области. О действиях россиян возле девяти населенных пунктов в Донецкой области и о ситуации на 7 кв. км Курской области говорится в заметке аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале.

Наступление РФ — детали событий 8 января

Торецкое направление. В Торецке ВС РФ продолжают проникать во все новые жилые кварталы. Согласно данным аналитиков, враг продвинулся на два квартала (на 200 м) в сторону западных окраин и еще на столько же — в сторону северных. Ориентировочно, ВСУ контролируют половину населенного пункта: преимущественно, северную часть, показывает карта.

Наступление РФ — ситуация в Торецке, 7 января Фото: DeepState

Покровское направление. На данном направлении ВС РФ имеют успехи в двух точках — возле Нововасильевки (движутся в сторону дороги Е50 на Павлоград и Днепр), возле Славянки (ближе к Курахово, расположенного южнее).

Наступление РФ — ситуация под Покровском, 7 января Фото: DeepState

Кураховское направление. Между тем врагу удалось оккупировать Кураховскую ТЭС, показали аналитики на карте боевых действий. Красным обозначен участок, который еще сутки назад контролировался ВСУ. Вероятно, ВС РФ прошли еще 2 км вдоль водохранилища. В то же время, и дальше видно территорию, которая охватывается с севера и юга российскими войсками, но на ней все еще находятся украинские подразделения, свидетельствуют данные DeepState.

Кроме того, есть определенные изменения к югу от Курахово возле села Янтарное. На карте заметно небольшое движение фронта рядом с этим селом — еще 400 м вдоль местных прудов.

Наступление РФ — ситуация к югу от Курахово, 7 января Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация на Кураховской ТЭС, 7 января Фото: DeepState

Купянское направление. На отрезке фронта в Харьковской области есть незначительное продвижение ВС РФ возле села Двуречное. Расстояние, которое удалось пройти врагу — до 1 км.

Наступление РФ — ситуация возле Купянска, 7 января Фото: DeepState

Времовское направление. Аналитики показали на карте, что ВС РФ расширили плацдарм возле Нескучного. Других изменений на данном направлении проект DeepState не показал.

Наступление РФ — ситуация возле Временки, 7 января Фото: DeepState

Курское направление. Проект DeepState показал движение линии фронта рядом с Суджей в Курской области. Одни изменения произошли к северо-западу от города — рядом с селами Новая Сорочина и Малая Локня. Ориентировочно, видим продвижение россиян на 2 км и взятие под контроль 5 кв. м территории. Также аналитики написали, что уточняют ситуацию к востоку от Суджи возле села Махновка: в данной точке видны изменения на 2 кв. км.

Наступление РФ — ситуация возле Новой Сорочины, 7 января Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация возле Махновки, 7 января Фото: DeepState

Командование ВСУ о Донбассе и Курске

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 22:00 7 января, не сообщалось о потере Кураховской ТЭС. Также в отчете не говорилось об изменениях в Курской области. Командование сообщило, что больше всего атак ВС РФ состоялось под Покровском (38 шт.), Временкой (20 шт.), Курахово (17).

Отметим, издание Forbes рассказало детали боевых действий в Курской области. В статье проанализировали бой с помощью БТР Stryker, во время которого в качестве оружия использовали колеса, а не боекомплект.

Напоминаем, 7 января аналитики DeepState сообщили об оккупации трех населенных пунктов на Донбассе.