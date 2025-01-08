ЗС РФ захопили Курахівську ТЕС, під Курськом відбили 7 кв. км: деталі від DeepState (карти)
Російські війська мають успіхи на п'яти напрямках на сході України, свідчать дані аналітиків. Противнику вдалось посунути українців у двох точках під Курськом.
ЗС РФ продовжують тиснути на українські позиції на Донбасі, рухаючись до крайніх західних та північних околиць Торецька. Крім того, ворог просунувся на південь від Покровська та здобув нові території під Кураховим. Також є зміни фронту в Курській області. Про дії росіян біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області та про ситуацію на 7 кв. км Курської області ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState в Telegram-каналі.
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Торецький напрямок. У Торецьку ЗС РФ продовжують проникати у все нові житлові квартали. Згідно з даними аналітиків, ворог просунувся на два квартали (на 200 м) у бік західних околиць та ще на стільки ж — у бік північних. Орієнтовно, ЗСУ контролюють половину населеного пункту: переважно, північну частину, показує карта.
Покровський напрямок. На даному напрямку ЗС РФ мають успіхи у двох точка — біля Нововасилівки (рухаються у бік дороги Е50 на Павлоград та Дніпро), біля Слов'янки (ближче до Курахового, розташованого південніше).
Курахівський напрямок. Тим часом ворогу вдалось окупувати Курахівську ТЕС, показали аналітики на карті бойових дій. Червоним позначено ділянку, яка ще добу тому контролювалась ЗСУ. Ймовірно, ЗС РФ пройшли ще 2 км вздовж водосховища. Водночас, і далі видно територію, яка охоплюється з півночі та півдня російськими військами, але на ній все ще перебувають українські підрозділи, свідчать дані DeepState.
Крім того, є певні зміни на південь від Курахового біля села Янтарне. На карті помітно невеликий рух фронту поруч з цим селом — ще 400 м вздовж місцевих ставків.
Куп'янський напрямок. На відтинку фронту в Харківській області є незначне просування ЗС РФ біля села Дворічне. Відстань, яку вдалось пройти ворогу — до 1 км.
Времівський напрямок. Аналітики показали на карті, що ЗС РФ розширили плацдарм біля Нескучного. Інших змін на даному напрямку проєкт DeepState не показав.
Курський напрямок. Проєкт DeepState показав рух лінії фронту поруч з Суджею в Курській області. Одні зміни відбулись на північний захід від міста — поруч з селами Нова Сорочина та Мала Локня. Орієнтовно, бачимо просування росіян на 2 км та взяття під контроль 5 кв. м території. Також аналітики написали, що уточнюють ситуацію на схід від Суджі біля села Махнівка: у даній точці видно зміни на 2 кв. км.
Командування ЗСУ про Донбас та Курськ
У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 22:00 7 січня, не повідомляли про втрату Курахівської ТЕС. Також у звіті не ішлося про зміни в Курській області. Командування повідомило, що найбільше атак ЗС РФ відбулось під Покровськом (38 шт.), Времівкою (20 шт.), Кураховим (17).
Зазначимо, видання Forbes розповіло деталі бойових дій в Курській області. У статті проаналізували бій за допомогою БТР Stryker, під час якого у якості зброї використали колеса, а не боєкомплект.
Нагадуємо, 7 січня аналітики DeepState повідомили про окупацію трьох населених пунктів на Донбасі.