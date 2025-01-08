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ЗС РФ захопили Курахівську ТЕС, під Курськом відбили 7 кв. км: деталі від DeepState (карти)

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Фото: РИА Новости | Війська РФ підійшли до Покровська та тиснуть на рештки Курахового (ілюстративне фото)

Російські війська мають успіхи на п'яти напрямках на сході України, свідчать дані аналітиків. Противнику вдалось посунути українців у двох точках під Курськом.

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ЗС РФ продовжують тиснути на українські позиції на Донбасі, рухаючись до крайніх західних та північних околиць Торецька. Крім того, ворог просунувся на південь від Покровська та здобув нові території під Кураховим. Також є зміни фронту в Курській області. Про дії росіян біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області та про ситуацію на 7 кв. км Курської області ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState в Telegram-каналі.

Наступ РФ — деталі подій 8 січня

Торецький напрямок. У Торецьку ЗС РФ продовжують проникати у все нові житлові квартали. Згідно з даними аналітиків, ворог просунувся на два квартали (на 200 м) у бік західних околиць та ще на стільки ж — у бік північних. Орієнтовно, ЗСУ контролюють половину населеного пункту: переважно, північну частину, показує карта.

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Торецьк Fullscreen
Наступ РФ - ситуація в Торецьку, 7 січня
Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному напрямку ЗС РФ мають успіхи у двох точка — біля Нововасилівки (рухаються у бік дороги Е50 на Павлоград та Дніпро), біля Слов'янки (ближче до Курахового, розташованого південніше).

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Покровськ Fullscreen
Наступ РФ - ситуація під Покровськом, 7 січня
Фото: DeepState

Курахівський напрямок. Тим часом ворогу вдалось окупувати Курахівську ТЕС, показали аналітики на карті бойових дій. Червоним позначено ділянку, яка ще добу тому контролювалась ЗСУ. Ймовірно, ЗС РФ пройшли ще 2 км вздовж водосховища. Водночас, і далі видно територію, яка охоплюється з півночі та півдня російськими військами, але на ній все ще перебувають українські підрозділи, свідчать дані DeepState.

Крім того, є певні зміни на південь від Курахового біля села Янтарне. На карті помітно невеликий рух фронту поруч з цим селом — ще 400 м вздовж місцевих ставків.

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Курахівський напрямок Fullscreen
Наступ РФ - ситуація на південь від Курахового, 7 січня
Фото: DeepState
Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Курахівська ТЕС Fullscreen
Наступ РФ - ситуація на Курахівській ТЕС, 7 січня
Фото: DeepState

Куп'янський напрямок. На відтинку фронту в Харківській області є незначне просування ЗС РФ біля села Дворічне. Відстань, яку вдалось пройти ворогу — до 1 км.

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Куп'янськи напрямок Fullscreen
Наступ РФ - ситуація біля Куп'янська, 7 січня
Фото: DeepState

Времівський напрямок. Аналітики показали на карті, що ЗС РФ розширили плацдарм біля Нескучного. Інших змін на даному напрямку проєкт DeepState не показав.

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Времівка Fullscreen
Наступ РФ - ситуація біля Времівки, 7 січня
Фото: DeepState

Курський напрямок. Проєкт DeepState показав рух лінії фронту поруч з Суджею в Курській області. Одні зміни відбулись на північний захід від міста — поруч з селами Нова Сорочина та Мала Локня. Орієнтовно, бачимо просування росіян на 2 км та взяття під контроль 5 кв. м території. Також аналітики написали, що уточнюють ситуацію на схід від Суджі біля села Махнівка: у даній точці видно зміни на 2 кв. км.

Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Курська область, Нова Сорочина Fullscreen
Наступ РФ - ситуація біля Нової Сорочини, 7 січня
Фото: DeepState
Наступ РФ, карта, 7 січня, DeepState, Курська область, Махнівка Fullscreen
Наступ РФ - ситуація біля Махнівки, 7 січня
Фото: DeepState

Командування ЗСУ про Донбас та Курськ

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 22:00 7 січня, не повідомляли про втрату Курахівської ТЕС. Також у звіті не ішлося про зміни в Курській області. Командування повідомило, що найбільше атак ЗС РФ відбулось під Покровськом (38 шт.), Времівкою (20 шт.), Кураховим (17).

Зазначимо, видання Forbes розповіло деталі бойових дій в Курській області. У статті проаналізували бій за допомогою БТР Stryker, під час якого у якості зброї використали колеса, а не боєкомплект.

Нагадуємо, 7 січня аналітики DeepState повідомили про окупацію трьох населених пунктів на Донбасі.