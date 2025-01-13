Бойцы ССО показали кадры боя с солдатами КНДР под Курском: как "подстрелили" 18 целей (видео)

Бой между солдатами КНДР и бойцами ССО состоялся на неустановленном участке фронта под Курском, рассказало украинское командование. После боя провели "зачистку", чтобы убедиться, что обезвредили всех военных противника.

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Солдаты КНДР пошли на штурм в Курской области и встретились с бойцами Сил спецопераций ВСУ. Во время боя северокорейское подразделение, которое продиралось между деревьями, потеряло почти 20 человек, причем один ушел из жизни добровольно. О деталях схватки, в которой вышли победителями украинские военные, командование ССО рассказало на странице Facebook.

В заметке командования ССО указано, что солдаты КНДР начали штурмовать позиции украинцев на неуказанном отрезке фронта в Курской области. Вражеским войскам противостояли рейнджеры 6 полка ССО, поясняется в сообщении. Штурм оказался неудачным для ВС РФ: бойцы Сил спецопераций обезвредили 17 единиц живой силы, а еще один лишил себя жизни самостоятельно.

Детали можно увидеть на видео, снятом нашлемной камерой украинского бойца, который участвовал в отражении штурма. Первые кадры — солдаты противника, которые замерли между деревьями, но не спрятались от тепловизоров. Следующие кадры показывают, как группа украинцев пробирается по местности, покрытой кустами, невысокими деревьями и едва присыпанной снегом. Среди прочего, они проходят мимо одноэтажного дощатого сарая. Далее — короткие кадры осмотра точек с засадами северокорейцев. Последние секунды — это военный КНДР, который прижался к дереву спиной к наблюдателям. В какой-то момент он кричит и подносит что-то к голове: в ответ украинцы быстро отскакивают в сторону, чтобы не пострадать от возможной угрозы.

Командование описало обстоятельства гибели последнего солдата КНДР. Как выяснилось, украинские военные после боя нашли северокорейца, который еще шевелился. Между тем солдат решил не идти в плен, а обмануть украинцев и нанести им вред, взорвав гранату.

"Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал", — написало командование.

Войска КНДР и РФ — детали

Отметим, 12 января южнокорейское издание Yonhap рассказало об информации, полученной от двух пленных в Украине северокорейских солдат. Среди прочего, они подтвердили значительные потери в войсках КНДР, которые воюют в Курской области РФ. Разведка Южной Кореи заявила, что против украинцев ведут бои 11 тыс. чел., отправленных лидером КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, 100 чел. погибло и 1 тыс. получили ранения.

После этого появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского. Политик обратился к Ким Чен Ыну и объяснил, что готов обменять пленных северокорейцев и украинских военнослужащих, которых захватили ВС РФ.

Напоминаем, издание The Mirror рассказало о содержании листовки из девяти слов, которые Силы обороны рассыпают над позициями, на которых стоят войска КНДР.