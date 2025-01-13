Бійці ССО показали кадри бою з солдатами КНДР під Курськом: як "вполювали" 18 цілей (відео)

Бій між солдатами КНДР та бійцями ССО відбувся на невстановленій ділянці фронту під Курськом, розповіло українське командування. Після бою провели "зачистку", щоб пересвідчитись, що знешкодили усіх військових противника.

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Солдати КНДР пішли на штурм в Курській області та зустрілись з бійцями Сил спецоперацій ЗСУ. Під час бою північнокорейський підрозділ, який продирався між деревами, втратив майже 20 осіб, при чому один пішов з життя добровільно. Про деталі сутички, в якій вийшли переможцями українські військові, командування ССО розповіло на сторінці Facebook.

У дописі командування ССО вказано, що солдати КНДР почали штурмувати позиції українців на невказаному відрізку фронту в Курській області. Ворожим військам протистояли рейнджери 6 полку ССО, пояснюється в повідомленні. Штурм виявився невдалим для ЗС РФ: бійці Сил спецоперацій знешкодили 17 одиниць живої сили, а ще один позбавив себе життя самостійно.

Деталі можна побачити на відео, знятому нашоломною камерою українського бійця, який брав участь у відбитті штурму. Перші кадри — солдати противника, які завмерли між деревами, але не сховались від тепловізорів. Наступні кадри показують, як група українців пробирається місцевістю, вкритою кущами, невисокими деревами та ледь присипаною снігом. Серед іншого, вони проминають одноповерховий дощатий сарай. Далі — короткі кадри огляду точок з засідками північнокорейців. Останні секунди — це військовий КНДР, який притиснувся до дерева спиною до спостерігачів. У якийсь момент він кричить і підносить щось до голови: у відповідь українців швидко відскакують вбік, щоб не постраждати від можливої загрози.

Командування описало обставини загибелі останнього солдата КНДР. Як з'ясувалось, українські військові після бою відшукали північнокорейця, який ще ворушився. Тим часом солдат вирішив не іти в полон, а обманути українців і завдати їм шкоди, підірвавши гранату.

"Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав", — написало командування.

Війська КНДР і РФ — деталі

Зазначимо, 12 січня південнокорейське видання Yonhap розповіло про інформацію, отриману від двох полонених в Україні північнокорейських солдатів. Серед іншого, вони підтвердили значні втрати у військах КНДР, які воюють в Курській області РФ. Розвідка Південної Кореї заявила, що проти українців ведуть бої 11 тис. ос., відправлених лідером КНДР Кім Чен Ином. Крім того, 100 ос. загинуло і 1 тис. отримали поранення.

Після цього з'явилась заява президента України Володимира Зеленського. Політик звернувся до Кім Чен Ина і пояснив, що готовий обміняти полонених північнокорейців та українських військовослужбовців, яких захопили ЗС РФ.

Нагадуємо, видання The Mirror розповіло про зміст листівки з дев'яти слів, які Сили оборони розсипають над позиціями, на яких стоять війська КНДР.