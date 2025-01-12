"Не вмирайте безглуздо": ЗСУ скидають солдатам КНДР листівки з дев'ятьма словами

За словами журналістів, північнокорейських солдатів часто розстрілюють свої ж, щоб вони не потрапили в полон ЗСУ. Поки що немає даних про те, що солдати КНДР добровільно перетинають нейтральну зону.

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Україна скидає з повітря на північнокорейські позиції листівки солдатам КНДР, закликаючи їх здатися, а не вмирати за російського президента Володимира Путіна. У листівках йдеться: "Не вмирайте безглуздо! Здатися — це спосіб вижити". Про це пише The Mirror.

За інформацією видання, багато північнокорейців лікуються в російських лікарнях. Листівки вказують на загрозу, з якою вони стикаються з боку українських FPV-дронів.

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Наразі немає даних про те, щоб солдати КНДР добровільно перетинали нейтральну зону, намагаючись здатися, але в повідомленнях ідеться про те, що поранених північнокорейських солдатів часто розстрілюють свої ж, щоб вони не потрапили в полон ЗСУ.

Жах, який відчувають північнокорейці перед дронами, був продемонстрований цього тижня у відеоролику, на якому вони виштовхують російських пенсіонерів з їхніх будинків у Курській області, щоб сховатися.

Листівки для військових КНДР

"Місцеві люди похилого віку залишилися на холоді, а їхні будинки стали притулками для військових КНДР", — ішлося в повідомленні в Telegram.

Окремо опублікували новий уривок із розповіді північнокорейського солдата, загиблого на війні, який розповів, що був спійманий на крадіжці у російського військовослужбовця.

"Працюючи в казармі, я думав, що за мною ніхто не стежить, і поклав російські речі в кишеню, — зізнався він. — Моя вина в тому, що я не виконав наказ головнокомандувача і вкрав річ, що належала іншій країні".

Розвідка Південної Кореї підтвердила допит у Києві північнокорейських військових, яких взяли в полон у Курській області. Один із них повідомив про "значні втрати" війська Північної Кореї в Курській області.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) у середу, 12 січня, повідомила про те, що двоє військових опинилися в полоні.

Інформагентство Південної Кореї Yonhap повідомило, що один із полонених корейців розповів під час допиту, що не знав, що його відправляють у зону бойових дій, а припускав, що його розгортання було просто навчальною місією.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон бійців із КНДР, яких доправили до Києва.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин несподівано показав ще двох членів своєї сім'ї.