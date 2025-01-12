"Не умирайте бессмысленно": ВСУ сбрасывают солдатам КНДР листовки с девятью словами

По словам журналистов, северокорейских солдат часто расстреливают свои же, чтобы они не попали в плен ВСУ. Пока нет данных о том, что солдаты КНДР добровольно пересекают нейтральную зону.

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Украина сбрасывает с воздуха на северокорейские позиции листовки солдатам КНДР, призывая их сдаться, а не умирать за российского президента Владимира Путина. В листовках говорится: "Не умирайте бессмысленно! Сдаться — это способ выжить". Об этом пишет The Mirror.

По информации издания, многие северокорейцы лечатся в российских больницах. Листовки указывают на угрозу, с которой они сталкиваются со стороны украинских FPV-дронов.

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Пока нет данных о том, чтобы солдаты КНДР добровольно пересекали нейтральную зону, пытаясь сдаться, но в сообщениях говорится, что раненых северокорейских солдат часто расстреливают свои же, чтобы они не попали в плен ВСУ.

Ужас, который испытывают северокорейцы перед дронами, был продемонстрирован на этой неделе в видеоролике, на котором они выталкивают российских пенсионеров из их домов в Курской области, чтобы укрыться.

Листовки для военных КНДР

"Местные пожилые люди остались на холоде, а их дома стали убежищами для военных КНДР", — говорилось в сообщении в Telegram.

Отдельно был опубликован новый отрывок из рассказа северокорейского солдата, погибшего на войне, который рассказал, что был пойман на краже у российского военнослужащего.

"Работая в казарме, я думал, что за мной никто не следит, и положил российские вещи в карман, — признался он. — Моя вина в том, что я не выполнил приказ главнокомандующего и украл вещь, принадлежавшую другой стране".

Разведка Южной Кореи подтвердила допрос в Киеве северокорейских военных, которых взяли в плен в Курской области. Один из них сообщил о "значительных потерях" войска Северной Кореи в Курской области.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) в среду, 12 января, сообщила о том, что два военных оказались в плену.

Информагентство Южной Кореи Yonhap сообщило, что один из пленных корейцев рассказал во время допроса, что не знал, что его отправляют в зону боевых действий, а предполагал, что его развертывание было просто обучающей миссией.

Напомним, что ВСУ взяли в плен бойцов из КНДР, которых доставили в Киев.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын неожиданно показал еще двух членов своей семьи.