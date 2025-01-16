"Ночью лисы и собаки поедают их останки": РФ несет потери, но людские ресурсы не ограничены, — The Guardian

По словам журналистов, украинские военные говорят, что у россиян также находят психотропные препараты, которые уменьшают страх перед самоубийственными миссиями.

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В прошлом году вражеские войска находились по меньшей мере в 60 км от административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью. Теперь они находятся в 8 км. Положение оценивается как достаточно сложное. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на слова украинских военных.

"Ситуация довольно плохая, — признал Валерий (позывной "Овес"), сидя перед рядом экранов, транслирующих видео с поля боя. — Если мышь шевельнется, мы ее видим". Его 110-я бригада полтора года обороняла Авдеевку.

Российские войска используют привычную тактику: разрушать и оккупировать.

"Мы видели эту большую российскую волну. Они никогда не продвигались так быстро. Они несут ужасные потери. Но их людские ресурсы безграничны", — сказал Валерий. Его механизированные подразделения, оснащенные советскими 152-мм гаубицами, защищают Великую Новоселку, пока россияне пытаются ее окружить.

За последние несколько дней российские разведывательные группы проникли в близлежащие поселения Нескучное и Новый Комар. Идут ожесточенные бои.

"Днем мы обстреливаем их артиллерией. Ночью лисы и собаки поедают их останки", — сказал командир Андрей Гребенюк, старший сержант. По его утверждениям, у российских военнослужащих изымают психотропные препараты, "они дозированы, чтобы уменьшить страх перед самоубийственными миссиями".

Сейчас российские войска приближаются к Днепропетровской области впервые за более чем десять лет войны. Представляется маловероятным, что российские танки остановятся на границе между двумя областями.

"Они не остановятся. Если им удастся, они расширят свое наступление. На их месте я бы продолжил", — объяснил боец ВСУ. Он добавил, что Украине срочно нужна дополнительная западная военная помощь: бронетехника, артиллерийские снаряды, авиация. Он предупредил, что если Киев ее не получит, россияне в конечном итоге будут угрожать Днепру, четвертому по величине городу Украины и крупному оборонно-промышленному центру.

Угрозой для Межевой

Достижение линии границы области станет серьезным ударом для Украины и экзистенциальной угрозой для Межевой

Евгений Хрипун, редактор местной газеты "Меживский меридиан", сказал, что двое его коллег уехали в последние месяцы, оставив только его и одного репортера.

"Мы ни разу не пропустили выпуск номера. Надеюсь, мы сможем отпраздновать нашу 95-ю годовщину в мае, — сказал он, добавив. — Мы не хотим стать следующим Покровском".

Мэр Владимир Зражевский сказал, что провел праздничный период, успокаивая встревоженных горожан. Он посетил городскую рождественскую елку со своим четырехлетним внуком Львом.

"Мой внутренний голос говорит, что русские остановятся. Все будет хорошо, — сказал он. — Будет буферная зона. Возможно, мы окажемся в серой зоне с международными миротворцами. Я не хочу думать о других сценариях".

По словам журналистов, хотя в европейских столицах и обсуждают миротворческие силы, но если их когда-нибудь и направят, для Межевой уже может быть слишком поздно.

Напомним, что ВС РФ колонной техники пытались прорваться через государственную границу Украины. Об этом 16 января сообщили в ДПСУ.

Также сообщалось, что нардеп заявил, что до 50% работников ГСЧС мобилизуют, в ведомстве ответили.