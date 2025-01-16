"Вночі лисиці та собаки поїдають їхні останки": РФ зазнає втрат, але людські ресурси не обмежені, — The Guardian

За словами журналістів, українські військові кажуть, що в росіян також знаходять психотропні препарати, які зменшують страх перед самовбивчими місіями.

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Минулого року ворожі війська перебували щонайменше за 60 км від адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областю. Тепер вони перебувають за 8 км. Становище оцінюється як досить складне. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на слова українських військових.

"Ситуація досить погана, — визнав Валерій (позивний "Овес"), сидячи перед низкою екранів, що транслюють відео з поля бою. — Якщо миша ворухнеться, ми її бачимо". Його 110-та бригада півтора року обороняла Авдіївку.

Російські війська використовують звичну тактику: руйнувати й окупувати.

"Ми бачили цю велику російську хвилю. Вони ніколи не просувалися так швидко. Вони зазнають жахливих втрат. Але їхні людські ресурси безмежні", — сказав Валерій. Його механізовані підрозділи, оснащені радянськими 152-мм гаубицями, захищають Велику Новосілку, поки росіяни намагаються її оточити.

За останні кілька днів російські розвідувальні групи проникли до прилеглих поселень Нескучне і Новий Комар. Тривають запеклі бої.

"Вдень ми обстрілюємо їх артилерією. Вночі лисиці та собаки поїдають їхні останки", — сказав командир Андрій Гребенюк, старший сержант. За його твердженнями, у російських військовослужбовців вилучають психотропні препарати, "вони дозовані, щоб зменшити страх перед самогубними місіями".

Зараз російські війська наближаються до Дніпропетровської області вперше за більш ніж десять років війни. Видається малоймовірним, що російські танки зупиняться на кордоні між двома областями.

"Вони не зупиняться. Якщо їм вдасться, вони розширять свій наступ. На їхньому місці я б продовжив", — пояснив боєць ЗСУ. Він додав, що Україні терміново потрібна додаткова західна військова допомога: бронетехніка, артилерійські снаряди, авіація. Він попередив, що якщо Київ її не отримає, росіяни зрештою загрожуватимуть Дніпру, четвертому за величиною місту України й великому оборонно-промисловому центру.

Загрозою для

Досягнення лінії кордону області стане серйозним ударом для України та екзистенційною загрозою для Межової.

Євген Хрипун, редактор місцевої газети "Межівський меридіан", сказав, що двоє його колег виїхали останніми місяцями, залишивши тільки його й одного репортера.

"Ми жодного разу не пропустили випуск номера. Сподіваюся, ми зможемо відсвяткувати нашу 95-ту річницю в травні, — сказав він, додавши. — Ми не хочемо стати наступним Покровськом".

Мер Володимир Зражевський сказав, що провів святковий період, заспокоюючи стривожених городян. Він відвідав міську різдвяну ялинку зі своїм чотирирічним онуком Левом.

"Мій внутрішній голос каже, що росіяни зупиняться. Усе буде добре, — сказав він. — Буде буферна зона. Можливо, ми опинимося в сірій зоні з міжнародними миротворцями. Я не хочу думати про інші сценарії".

За словами журналістів, хоча в європейських столицях і обговорюють миротворчі сили, але якщо їх колись і направлять, для Межової вже може бути занадто пізно.

Нагадаємо, що ЗС РФ колоною техніки намагалися прорватися через державний кордон України. Про це 16 січня повідомили в ДПСУ.

Також повідомлялося, що нардеп заявив, що до 50% працівників ДСНС мобілізують, у відомстві відповіли.