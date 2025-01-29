Закрывали аэропорты в Казани и Питере: над Россией сбили 104 украинских дрона, — Минобороны РФ
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, один из дронов пытался атаковать объект ядерной энергетики.
В ночь с 28 на 29 января над территорией России было сбито 104 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.
Из них:
- 47 дронов якобы сбито над территорией Курской области;
- 27 — над Брянской;
- 11 — над Смоленской областью;
- 7 — над Тверской;
- 4 — над Белгородской;
- 3 — над Нижегородской;
- 3 — над Калужской;
- 1 — над Ростовской;
- 1 — над территорией Ленинградской области.
Из-за атаки дронов в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводили ограничения на вылет и прилет самолетов.
В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что один дрон атаковал объект ядерной энергетики.
"В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", — написал Анохин.
На момент публикации материала украинская сторона подтверждала информацию о количестве запущенных или сбитых над территорией РФ дронов.
Напомним, в ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России.
Вечером 23 января беспилотники атаковали российский город Рязань, где вблизи местной нефтебазы жители услышали десятки мощных взрывов.