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Закрывали аэропорты в Казани и Питере: над Россией сбили 104 украинских дрона, — Минобороны РФ

Дроны
Фото: Из открытых источников | Дроны (иллюстративное фото)

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, один из дронов пытался атаковать объект ядерной энергетики.

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В ночь с 28 на 29 января над территорией России было сбито 104 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 104 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.

Из них:

  • 47 дронов якобы сбито над территорией Курской области;
  • 27 — над Брянской;
  • 11 — над Смоленской областью;
  • 7 — над Тверской;
  • 4 — над Белгородской;
  • 3 — над Нижегородской;
  • 3 — над Калужской;
  • 1 — над Ростовской;
  • 1 — над территорией Ленинградской области.

Из-за атаки дронов в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводили ограничения на вылет и прилет самолетов.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что один дрон атаковал объект ядерной энергетики.

"В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", — написал Анохин.

На момент публикации материала украинская сторона подтверждала информацию о количестве запущенных или сбитых над территорией РФ дронов.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России.

Вечером 23 января беспилотники атаковали российский город Рязань, где вблизи местной нефтебазы жители услышали десятки мощных взрывов.