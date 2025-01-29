Закривали аеропорти в Казані та Пітері: над Росією збили 104 українські дрони, — Міноборони РФ

За словами губернатора Смоленської області Василя Анохіна, один з дронів намагався атакувати об'єкт ядерної енергетики.

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У ніч з 28 на 29 січня над територією Росії було збито 104 українські безпілотники. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 104 українських безпілотних літальних апарати", — йдеться у повідомленні.

З них:

47 дронів нібито збито над територією Курської області;

27 — над Брянською;

11 — над Смоленською областю;

7 — над Тверською;

4 — над Бєлгородською;

3 — над Нижньогородською;

3 — над Калузькою;

1 — над Ростовською;

1 — над територією Ленінградської області.

Через атаку дронів в аеропортах Казані та Санкт-Петербургу запроваджували обмеження на виліт та приліт літаків.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що один дрон атакував об'єкт ядерної енергетики.

"У різних районах Смоленської області цивільні об'єкти зазнали масованої атаки БПЛА. Наразі засобами ППО і РЕБ Міністерства оборони Росії ведеться їхнє знищення. За попередньою інформацією один із безпілотників збито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики", — написав Анохін.

На момент публікації матеріалу українська сторона підтверджувала інформації щодо кількості запущених чи збитих над територією РФ дронів.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 січня безпілотники атакували нафтобазу у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

Надвечір 23 січня безпілотники атакували російське місто Рязань, де поблизу місцевої нафтобази мешканці почули десятки потужних вибухів.