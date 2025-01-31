"Нарастить не могут": ВС РФ сошли с пика своих военных возможностей, — боец ВСУ

По словам Ивана Тимочко, россияне теряют наступательный потенциал, что может уменьшить количество потерь ВСУ. В то же время радикальные изменения на фронте в ближайшее время вряд ли произойдут.

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Российская армия больше не может наращивать наступательный потенциал, но еще имеет определенные ресурсы, чтобы удерживать его "на уровне". Об этом в интервью "РБК Украина" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Я пару месяцев назад говорил, что россияне находились на пике своих возможностей, потом пик переходит в плато, а потом собственно момент спадания потенциала. Сейчас мы можем рассматривать, что они с пика переходят в плато. Нарастить не могут, но еще имеют какие-то ресурсы, чтобы удерживать "на уровне", — сказал Тимочко.

Он уточнил, что такая тенденция не очень заметна, но наблюдается по всей линии фронта.

"Это связано с тем, что мобилизация у них тоже хромает, и что нам удалось уничтожить большое количество их складов, инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы", — пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что потеря потенциала со стороны россиян не означает, что ВСУ перейдут в контрнаступление, поскольку сейчас украинская армия находится в достаточно сложном и напряженном состоянии.

"Бои будут тяжелые для нас, потому что по большому счету, или враг штурмует 60 раз, или 40 раз в день, значимой разницы оно для нас иметь не будет, все равно бои будут круглосуточные", — отметил военный.

В то же время Тимочко заявил, что потеря потенциала со стороны оккупантов может уменьшить количество потерь ВСУ.

"Это дает нам возможность наращивать свои ресурсы, пусть не настолько быстро, как бы хотелось", — подчеркнул Тимочко.

Наконец он добавил, что, несмотря на все это, пока нельзя говорить о каких-то радикальных изменениях на фронте в ближайшее время.

Напомним, 21 января Иван Тимочко заявил, что наступлением на Днепр РФ рискует сорвать переговоры с США.

30 января в Нацгвардии рассказали, как действуют россияне вблизи Часового Яра.