"Наростити не можуть": ЗС РФ зійшли з піку своїх військових можливостей, — боєць ЗСУ

За словами Івана Тимочко, росіяни втрачають наступальний потенціал, що може зменшити кількість втрат ЗСУ. Водночас радикальні зміни на фронті найближчим часом навряд відбудуться.

Related video

Російська армія більше не може нарощувати наступальний потенціал, але ще має певні ресурси, щоб утримувати його "на рівні". Про це в інтерв'ю "РБК Україна" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Я пару місяців тому казав, що росіяни перебували на піку своїх можливостей, потім пік переходить в плато, а потім власне момент спадання потенціалу. Зараз ми можемо розглядати, що вони з піка переходять в плато. Наростити не можуть, але ще мають якісь ресурси, щоб утримувати "на рівні", — сказав Тимочко.

Він уточнив, що така тенденція не дуже помітна, але спостерігається по всій лінії фронту.

"Це пов'язано з тим, що мобілізація в них теж шкутильгає, і що нам вдалося знищити велику кількість їхніх складів, інфраструктури, нафтопереробні заводи", — пояснив Тимочко.

Він підкреслив, що втрата потенціалу з боку росіян не означає, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ, оскільки наразі українська армія перебуває у досить складному та напруженому стані.

"Бої будуть важкі для нас, бо за великим рахунком, чи ворог штурмує 60 разів, чи 40 разів на день, значущої різниці воно для нас мати не буде, все одно бої будуть цілодобові", — зазначив військовий.

Водночас Тимочко заявив, що втрата потенціалу з боку окупантів може зменшити кількість втрат ЗСУ.

"Це дає нам можливість нарощувати свої ресурси, хай не настільки швидко, як би хотілося", — наголосив Тимочко.

Насамкінець він додав, що, попри усе це, наразі не можна говорити про якісь радикальні зміни на фронті найближчим часом.

Нагадаємо, 21 січня Іван Тимочко заявив, що наступом на Дніпро РФ ризикує зірвати переговори з США.

30 січня в Нацгвардії розповіли, як діють росіяни поблизу Часового Яру.