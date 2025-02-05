"Лучше бы умер, хоть детям деньги": ветеранка рассказала о судьбе побратимов из пехоты

Алина Сарнацкая заявила, что в будущем дети и взрослые будут жить "на костях пехоты". Она рассказала о побратимах, которым удалось сохранить жизнь на передовой, но которые потеряли кое-что другое.

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Пехотинцы ВСУ обеспечивают защиту мирных городов и рискуют жизнью, а сами остаются без поддержки родных и денег. Несколькими трагическими историями 5 февраля на своей странице в Facebook поделилась ветеран ВСУ, волонтер и журналистка Алина Сарнацкая.

"Будущее будет жить свою счастливую жизнь на костях пехоты. Дети и взрослые, все", — подчеркнула она.

Сарницкая вспомнила пехотинца Михаила, который ушел на фронт, чтобы защитить невесту и будущего ребенка. Через год любимая попросила не приезжать в отпуск домой, потому что ей нужно разобраться в себе. После того, как разобралась, Михаилу стало некуда возвращаться.

Другой пехотинец — Виктор. Он вернулся с передовой без ноги. На работе в селе мужчину не берут, любимая плачет, сам ветеран пьянствует. Выплаты за ранения уже закончились. Сам Виктор говорит, что "лучше бы умер, хоть детям деньги".

Побратим Рома отказался от эвакуации и долгие часы ждал подкрепления. Защитник "полз в аду", чтобы забрать тела двух погибших. Теперь он проживает в большом городе, где выглядит обычным человеком, хотя на самом деле — герой.

Военнослужащая Елена из Буковины "летает на больших беспилотниках". Когда она отправлялась на фронт, муж гордился ею, но впоследствии подал на развод. Елена знает, что не вернется, но стремится забрать с собой как можно больше оккупантов.

"Моя пехота это лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие, лучшие", — заявила Сарнацкая.

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