"Краще б вмер, хоч дітям гроші": ветеранка розповіла про долю побратимів з піхоти

Аліна Сарнацька заявила, що в майбутньому діти й дорослі житимуть "на костях піхоти". Вона розповіла про побратимів, яким вдалося зберегти життя на передовій, але які втратили дещо інше.

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Піхотинці ЗСУ забезпечують захист мирних міст та ризикують життям, а самі залишаються без підтримки рідних і грошей. Кількома трагічними історіями 5 лютого на своїй сторінці у Facebook поділилась ветеранка ЗСУ, волонтерка і журналістка Аліна Сарнацька.

"Майбутнє житиме своє щасливе життя на костях піхоти. Діти й дорослі, всі", — підкреслила вона.

Сарницька згадала піхотинця Михайла, який пішов на фронт, щоб захистити наречену і майбутню дитину. За рік кохана попросила не приїжджати у відпустку додому, бо їй потрібно розібратись у собі. Після того, як розібралась, Михайлу стало нема куди повертатись.

Інший піхотинець — Віктор. Він повернувся з передової без ноги. На роботі у селі чоловіка не беруть, кохана плаче, сам ветеран пиячить. Виплати за поранення вже закінчилися. Сам Віктор каже, що "краще б вмер, хоч дітям гроші".

Побратим Рома відмовився від евакуації й довгі години чекав на підкріплення. Захисник "повз у пеклі", щоб забрати тіла двох загиблих. Тепер він проживає у великому місті, де виглядає звичайною людиною, хоча насправді — герой.

Військовослужбовиця Олена з Буковини "літає на великих безпілотниках". Коли вона вирушала на фронт, чоловік пишався нею, але згодом подав на розлучення. Олена знає, що не повернеться, але прагне забрати з собою якомога більше окупантів.

"Моя піхота це найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі, найкращі", — заявила Сарнацька.

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