Взорвали полдивизиона "Буков": Силы спецопераций о подготовке прорыва в Курской области (видео)

Чтобы успешно провести прорыв в Курской области, провели специальную психологическую операцию под названием "Сенека", сообщило командование ССО ВСУ.

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Украинские войска, готовясь к прорыву в Курской области, взорвали полдивизиона зенитно-ракетных комплектов (ЗРК) "Бук" Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Спецподразделения заходили в леса недалеко от границы РФ и минировали дороги. Российских военных призывали сложить оружие, а российское население намеренно деморализовали. Подразделения Сил обороны, привлеченные к операции под Курском, имели высокотехнологичное оснащение, действовали согласованно с другими частям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря слаженной работе и современному оснащению удалось победить противника, который количественно преобладал. О деталях прорыва в Курскую область командование Сил спецопераций (ССО) написало в Telegram-канале.

В заметке Сил спецопераций указано, что над операцией в Курской области совместно работали различные подразделения и подобное разноплановое сотрудничество происходило впервые. Над прорывом работали Силы сопротивления, подразделения беспилотников и психологического воздействия на россиян, тактические группы и другие подразделения ВСУ. События начались в мае 2024 года и продолжались в июне и июле, рассказало командование.

В июне в тыл врага начали заходить малые группы спецназовцев, которые начали вредить российской армии. Отмечается, что бойцы ССО заблаговременно пробрались на территорию РФ и уничтожили "ключевые элементы российской обороны". Во время подготовки прорыва под удар попали средства ПВО и склады боеприпасов ВС РФ.

Продолжилась работа и во время прорыва в августе 2024 года: в тылу россиян происходил саботаж, подрывы. Страдали мосты, переправы, логистические конвои, техника и военные РФ. Также происходило психологическое воздействие на население, рассказало командование. Как выяснилось, этим занималось специальное подразделение ССО, а операция называлась "Сенека".

"Это единственный раз со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска перешли границы России. Разумное применение, мобильность, слаженность действий и высокотехнологичное оснащение ССО доказывают, что оборону превосходящего врага можно эффективно взорвать и получить успех", — заключало командование ССО и отметило, что операция под Курском продолжается.

Бои в Курской области — детали

Отметим, 6 февраля Генштаб на странице Facebook опубликовал сообщение, в котором говорилось о целях спецоперации в Курской области. Командование объяснило, что главная цель — уберечь Сумскую область от открытия нового фронта. В этот же день появились сообщения об украинских контратаках под Курском. В частности об этом написали российские милитаристские блогеры. Они уверяли, что ВСУ начали атаковать на юго-восток от Суджи. Об этом же написал лейтенант ВСУ с полным "Алекс": заметил, что атака происходит с помощью бронетехники.

Напоминаем, издание The Economist проанализировало ситуацию в Курской области и отметило, что РФ "проморгала" наступление, хотя и имела большое количество дронов с качественной оптикой.