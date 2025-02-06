Підірвали пів дивізіону "Буків": Сили спецоперацій про підготовку прориву в Курській області (відео)

Щоб успішно провести прорив в Курській області, провели спеціальну психологічну операцію під назвою"Сенека", повідомило командування ССО ЗСУ.

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Українські війська, готуючись до прориву в Курській області, підірвали пів дивізіону зенітно-ракетних комплектів (ЗРК) "Бук" Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ). Спецпідрозділи заходили в ліси неподалік кордону РФ та мінували дороги. Російських військових закликали скласти зброю, а російське населення навмисно деморалізували. Підрозділи Сил оборони, залучені до операції під Курськом, мали високотехнологічне оснащення, діяли узгоджено з іншими частинам Збройних сил України (ЗСУ). Завдяки злагодженій роботі та сучасному оснащенню вдалось перемогти противника, який кількісно переважав. Про деталі прориву в Курську область командування Сил спецоперацій (ССО) написало у Telegram-каналі.

У дописі Сил спецоперацій вказано, що над операцією в Курській області спільно працювали різні підрозділи і подібна різнопланова співпраця відбувалась вперше. Над проривом працювали Сили опору, підрозділи безпілотників та психологічного впливу на росіян, тактичні групи та інші підрозділи ЗСУ. Події почались у травні 2024 року і тривали в червні та липні, розповіло командування.

У червні в тил ворога почали заходити малі групи спецпризначенців, які почали шкодити російській армії. Наголошується, що бійці ССО завчасно пробрались на територію РФ і знищили "ключові елементи російської оборони". Під час підготовки прориву під удар потрапили засоби ППО та склади боєприпасів ЗС РФ.

Продовжилась робота і під час прориву у серпні 2024 року: у тилу росіян відбувався саботаж, підриви. Страждали мости, переправи, логістичні конвої, техніка та військові РФ. Також відбувався психологічний вплив на населення, розповіло командування. Як з'ясувалось, цими займався спеціальний підрозділ ССО, а операція називалась "Сенека".

"Це єдиний раз з часів Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордони Росії. Розумне застосування, мобільність, злагодженість дій та високотехнологічне оснащення ССО доводять, що оборону переважаючого ворога можна ефективно підірвати та отримати успіх", — підсумовувало командування ССО і зауважило, що операція під Курськом продовжується.

Бої в Курській області — деталі

Зазначимо, 6 лютого Генштаб на сторінці Facebook опублікував допис, у якому ішлося про цілі спецоперації в Курській області. Командування пояснило, що головна мета — вберегти Сумську область від відкриття нового фронту. Цього ж дня з'явились повідомлення про українські контратаки під Курськом. Зокрема про це написали російські мілітарні блогери. Вони запевняли, що ЗСУ почали атакувати на південний схід від Суджі. Про це ж написав лейтенант ЗСУ з повним "Алекс": зауважив, що атака відбувається за допомогою бронетехніки.

Нагадуємо, видання The Economist проаналізувало ситуацію в Курській області і зауважило, що РФ "проморгала" наступ, хоч і мала велику кількість дронів з якісною оптикою.